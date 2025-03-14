Ülkü Ocakları ile MEB Protokolü Tartışmalı - Son Dakika
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Ülkü Ocakları ile MEB Protokolü Tartışmalı

MEB ve Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokol, okulları siyasi propaganda alanına dönüştürüyor.

14.03.2025 19:12
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Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokol kapsamında Ülkü Ocakları, okullarda "ülkücü" panoları oluşturdu, ülkücü liderlerin tanıtımı ve anmaları yapıldı. Çorum'da bir okulda öğrencilerin seminer için Ülkü Ocaklarına götürüldüğünü belirten TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, Ülkü Ocakları ile yapılan protokolde amacın çocukları Ülkü Ocakları ile bir araya getirerek eleman kazandırmak olduğunu ifade etti.

MEB ile MHP'nin gençlik örgütlenmesi olan Eğitim ve Kültür Vakfı ile yaygın eğitim kapsamında genel mesleki ve teknik kurslar düzenlemek için 31 Aralık 2024 tarihinde protokol imzalandı. MEB ve Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokol sonrasında Ülkü Ocakları okullarda etkinlikler düzenlemeye başladı. Çorum Merkez, Osmancık, Adana, Bursa ve Gümüşhane başta olmak üzere Türkiye'deki birçok ortaokul ve liselerde yaygın eğitim kapsamında düzenlenen etkinliklerde "ülkücü" panoları oluşturuldu, ülkücü liderlerin tanıtımı ve anmaları yapıldı. Öğrenciler, bu panoların önünde ülkücü işareti yaparak fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

"Protokol okulları siyasetin propaganda alanlara dönüştürme aracı"

TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, Ülkü Ocakları ile yapılan protokole en başta itibaren karşı çıktıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 02.03.2023 tarihinde imzalanan iş birliği protokolünün (ÇEDES) tarikat ve cemaatleri okullara sokma projesiyse, Ülkü Ocakları ile yapılan bu protokolün de okulları siyasetin propaganda alanlarına dönüştürme çabasının bir örneği olduğuna; amacın da çocukları Ülkü Ocakları ile bir araya getirerek eleman kazandırmak olduğuna dikkat çekti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde öğrencilerin Ülkü Ocakları'ndan aldıkları talimatla okullarda ülkücü pano oluşturulduğunu, Adana Ülkü Ocakları'nın okul ziyaret ederek öğrencilerle okul içinde görüşme yaptığını ve çektikleri fotoğrafı sayfalarında paylaştığına dikkat çeken Serkan Bebek, Gümüşhane'de ise okul tarafından düzenlenen meslek tanıtım programının Ülkü Ocakları tarafından düzenlenerek, propaganda yapıldığını vurguladı.

"Protokol hukuka aykırı, suç işleniyor"

Yapılan protokolün hukuka aykırı olduğunu, açıkça suç işlendiğinin altını çizen Bebek, "Geçmiş dönemde benzer protokoller yargı tarafından iptal edilmiştir. Anayasa gereğince devletin görevi olan kamusal eğitimin devredilemeyeceği mahkeme kararıyla bildirilmiştir. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kamusal eğitimi bir siyasi partinin arka bahçesi olan bir vakfa devredemez. Bugün muhalefete yakın bir dernek ya da vakıf tarafından yapılsaydı; duvarda İmamoğlu, Özgür Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı olsaydı ve bu seminer basına yansısaydı şu an Çorum İl Milli Eğitim Müdürü ve Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü anında görevinden alınır, Çorum'un en uzak köylerine öğretmen olarak görevlendirilmişti. Derhal bu olayın sorumluları cezalandırılmalıdır" şeklinde konuştu.

Öğrenciler seminer için Ülkü Ocağı'na götürüldü

Çorum Osmancık İl Milli Eğitime seslenen TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, şunları söyledi:

"10 Ocak'ta Çorum Ülkü Ocakları tarafından Milli Eğitim'de protokol yapılmadan önce Ülkü Ocakları bünyesiyle Turgut Özal Konferans Salonu'nda verilirken aynı başlıklı seminer bir ay sonra Ülkü Ocakları ile protokol yapılarak, Ülkü Ocakları içinde seminer yapmaya uygun olmayan alanlarda yapılmasına yönelik karar alarak öğrencileri Ülkü Ocakları'na göndermek istemenizdeki amaç nedir? Isıtmanın dahi ısıtıcıyla yapıldığı bu bir gerçeklik varken seminerin verilebileceği MEB bağlı konferans salonunun yok muydu da bu semineri Ülkü Ocakları içinde yapılmasına izin verdiniz? Seminer verilen yerde Bahçeli ve Türkeş fotoğrafları ile siyasi kitapların olduğu görünüyor. Çocuklara yönelik bu propagandaya izin verdiğiniz için hesap verecek misiniz?"

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ülkü Ocakları ile MEB Protokolü Tartışmalı - Son Dakika

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