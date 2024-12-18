Urla'da Marina Projesine Vatandaş Tepkisi: ÇED Toplantısı Yapılamadı - Son Dakika
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Yerel

Urla'da Marina Projesine Vatandaş Tepkisi: ÇED Toplantısı Yapılamadı

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Urla'nın Çeşmealtı bölgesinde yapılması planlanan marina projesinin ÇED toplantısı, vatandaşların protestoları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Belediye Başkanı Selçuk Balkan, projenin konumunun yanlış olduğunu ve bölgedeki kirliliği artıracağını vurgulayarak karşı çıktıklarını belirtti.

18.12.2024 19:20  Güncelleme: 21:09
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(İZMİR)- Urla Çeşmealtı'nda yapılması planlanan marina projesiyle ilgili planlanan ÇED toplantısı vatandaşların protestoları nedeniyle yapılamadı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, projenin yerinin yanlış olduğunu belirterek "Biz Urla'nın balıkçı kasabası ruhunun yaşaması için, korunması için buraya yapılmasını istemiyoruz" dedi.

İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı'nda yapılması planlanan marina projesiyle ilgili planlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı vatandaşların protestoları nedeniyle yapılamadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin toplantının yapılamaması üzerine alandan ayrılmasının ardından Çınaraltı Kafe'de bölge sakinleriyle bir araya gelen Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, projenin yerinin yanlış olduğunu söyledi. Balkan, şunları söyledi:

"İzmir Körfezi'ndeki kirlilikten dolayı balık ölülerinin kıyıya vurduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu iklim süreci nedeniyle su sıcaklığının yükselmesi, sudaki oksijen seviyesinin düşmesine neden oluyor. Sudaki oksijen seviyesi düşünce planktonlar ölüyor. Bunlar da balıkları zehirliyor. Bu sadece Ege Denizi'nde, İzmir körfezinde olmuyor. Bu konudan dolayı Cemil(Tugay) Başkanımıza da çok yükleniyorlar. Aynı balık ölümleri Yunanistan'da da var. Orada da mı İzmir Körfezi, dördüncü faz, Gediz var? Bilimsel olarak iklim krizinden dolayı su sıcaklığının yükselmesi, oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle balıkların öldüğünü hepimiz biliyoruz. Bu küresel bir sorun ama İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için dip taramasının yapılması gerektiğini hatta Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bunu başlattığını biliyoruz. Kredi arayışında olduğunu, İçişleri Bakanlığı'ndan onay istediğini de biliyoruz. Onayı da bilerek vermiyorlar, başarısız kılmak için. Tıpkı hesaplara haciz koydukları gibi. Ama Çeşmealtı Marinası'nın İzmir Körfezi'nin tam girişinde bulunan ve özellikle NATO füze rampalarının olduğu, stratejik açıdan çok önemli olan Uzun Adanın olduğu bölgeye yakın olması, Milli Savunma Bakanlığı'nın da bunun yerine itiraz etmesi nedeniyle biz de itiraz ediyoruz."

"Daha yaşanılmaz bir Çeşmealtı haline gelir"

Balkan, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"İzmir Körfezi'nin sirkülasyonun daha fazla azalmaması için, oradaki deniz araçları trafiğinin daha fazla artmaması için buraya gelecek olan 300 direklik marinanın öncelikle İzmir Körfezi'nin kirliliğine biraz daha katkıda bulunacağı için biz yerinin yanlış olduğunu belirtiyoruz. Yaptığımız toplantılarda bunlar klasik 'CHP zihniyeti' demesinler diye yerinin yanlış olduğunu Körfez bu kadar kirliyken üstüne bir marina daha eklemenin yanlış olduğunu, buradaki NATO'nun stratejik açıdan askeri güvenlik bölgesi olarak önemli olduğundan dolayı buradaki deniz araçları trafiğin artmaması gerektiğini... Yapılacak olan marinaya sadece tekne sahipleri gelmeyecek. Bunun kaptanı gelecek, boyacısı gelecek, motorcusu gelecek, bakımcısı gelecek, bekçisi gelecek, çalışanı gelecek. Buradaki marina alanının trafiği artacak. Yapılan dükkanlara müşteriler gelecek. Bunu ne Çeşmealtı'nın otopark, trafik, kanal altyapısı kaldırır. Kısacası daha yaşanılmaz bir Çeşmealtı haline gelir burası. Biz Urla'nın balıkçı kasabası ruhunun yaşaması için, korunması için buraya yapılmasını istemiyoruz ve onlara 'yapmayın kardeşim gidin' demiyoruz yapacaksınız Gülbahçe'yle Balıklıova arasında bir marina alanı yapılırsa, buraya 300 direkli yapacağına oraya 600 direkli yap gerekiyorsa. Ama marinaya gelenlerin şehir içi trafiğini daha da yaşanmaz hale getirmeyeceği, otobandan Karaburun çıkışına kolay ulaşabileceği, sadece burada yaşayanların değil, Karaburun, Mordoğan, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova ve Urla'da yaşayan herkesin kullanabileceği, daha ulaşılabilir bir marina olması için yerinin yanlış olduğu kendilerine bildirdik, itirazımızı da yaptık."

"Çeşmealtı halkına zarar verecek"

Urla Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Mesut Önen ise projenin Çeşmealtı halkına zarar vereceğini belirtti. Önen, "ÇED raporunda bulunan bütün veriler 2012 yılında alınmıştır. 2012'den 2024'e kadar denizlerimizin ne kadar kirlendiğini ve yapının ne kadar değiştiğini varın siz karar verin. Burada hiçbir veri yok. Bu bölgedeki denizle, balıkçılıkla ilgili hiçbir bilgi yok. Burada birçok balıkçı teknesi var, sürdürülebilir balıkçılık anlamında geleneksel uzatma ağlarıyla avcılık yapıyorlar. İzmir Körfezi kirlendikten sonra birçok balık türü gelip buraya yumurtluyor. Körfezin yumurtlama alanı burası. Elimizdeki kanıtlar çok sağlam. Bu iş yapılamaz. Çeşmealtı halkına zarar verecek" ifadelerini kullandı.

Urla\'da Marina Projesine Vatandaş Tepkisi: ÇED Toplantısı Yapılamadı
Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Selçuk, Çevre, Yerel, Yaşam, Urla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Urla'da Marina Projesine Vatandaş Tepkisi: ÇED Toplantısı Yapılamadı - Son Dakika

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