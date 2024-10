Uşak\'ta Emniyet ve Jandarmaya 18 Yeni Araç Teslim Edildi

Yerel

Uşak'ta emniyet ve jandarmaya 18 yeni hizmet aracı teslim edildi

UŞAK - Uşak il Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına toplam 18 yeni hizmet aracının teslim töreni gerçekleştirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törene, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan ve hayırseverler katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne 17 araç, İl Jandarma Komutanlığına ise 1 araç tahsis edildi. Asayiş ve trafik ekiplerinde kullanılmak üzere birimlere dağıtılan araçlar için düzenlenen tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Uşak Valisi Naci Aktaş, vatandaşların sadık ve güvenli hissetmeleri birinci öncelikleri olduğunu dile getirerek, "Geçen hafta meydana gelen hain saldırı bize 2 mesaj verir. Birincisi yapılan saldırı, sadece yerli ve milli sanayimizin göz bebeği olan TUSAŞ'a yapılan bir saldırı değil, 85 milyonun her birine tek tek hainlik yapılmış ve planlı yapılmış planlı bir iştir. Burada amaç bizim 85 milyonumuzun birliğimizin, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaktır. Çıkaracak olduğumuz birinci ders birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize hacet getirmesine müsaade etmeyeceğiz. İkinci mesajımız ise oradan tahliye edilirken, bir mühendis kardeşimizin elini havaya kaldırarak söylediği bir söz vardı 'Hainlere inat daha çok çalışacağız, hainlere inat daha çok üreteceğiz'. Bizim ikinci almamız gereken mesajda budur. Daha çok çalışıp daha çok üretmek. Bunu emniyet ve jandarma teşkilatımız milletimizin hemşerilerimizin huzur ve güvenini sağlayarak yapacak. Milli Eğitim'deki arkadaşlarımız eğitim seviyesini yükselterek yapacak. Tarımdaki arkadaşlarımız tarımı ve hizmet kalitesini yükselterek yapacak. Aslında işin esası yaptığımız her bir işi daha iyi yaparak, daha çok çalışarak üretmiş olacak. İl Emniyet Müdürümüz ve müdürlüğümüzde bin 200 çalışan, İl Jandarma Komutanı ve jandarma komutanlığında çalışan 700 arkadaşım ile birlikte yaklaşık 2 bin kişilik bir güvenlik kuvveti kadrosuyla Uşaklı hemşerilerime şunu söylemek ve şunu taaddüt etmek isterim. Bizler Uşağın her yerinde, her noktasında 7 gün 24 saat aralıksız il merkezinden, ilçelerine ve köylerine kadar tüm noktalarda ara vermeksizin her zaman görünür ve ulaşılır olup hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Kendilerini huzurda güvende hissetmeleri birinci önceliğimizdir. Bugün hizmete girecek olan araçlarımızda, hizmetlerimizi inşallah bir seviye daha yukarı çıkaracaktır. Ben arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum. Allah kazasız belasız, sorunsuz ve sıkıntısız kullanmayı nasip eylesin. Önceliğiniz canınız. Hepsi ondan sonra gelir." dedi.

Vali Aktaş'ın ardından konuşma yapan Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, "Saygıdeğer Uşaklı hemşerilerimize Güvenlik güçleri olarak, sermayemiz can olmak kaydı ile gücümüzün yettiği ölçüde ve hatta ortalama normallerinin de üzerinde gayret ederek hizmetlerimiz devam etmektedir. Bilinmelidir ki, personel ve araç oranları itibarı ile elimizdeki imkanlar son derece de kısıtlıdır. Ancak Büyük Şehir Belediyesi olmayan iller ölçeğinde Uşak Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü teşkilatları halkımızın destek ve güvenine de paralel olarak imkan eksikliklerine rağmen her değerlendirme ölçülerinde üst sıralardadır. Bu bizlerle birlikte görev alan personelimizin üstün gayretlerinin eseridir." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek araçlar yeni görev yerlerine uğurlandı.

Öte yandan törende Uşak AK Parti Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'da konuşma yaptı.