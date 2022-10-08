72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı

08.10.2022 13:54

72 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara'nın cenazesi Beykoz İskender Paşa Cami'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, ve Hayat Bağları gibi sayısı projede rol alan usta oyuncu İsmail İncekara, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Oyuncu İsmail İncekara'nın ölüm haberini Oyuncu Zafer Alagöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar.' paylaşımıyla duyurmuştu. İncekara'nın cenazesi Beykoz İskender Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine İncekara'nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere sanatçı arkadaşları da katılım sağladı.

Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okuyan İncekara, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başlayan İncekara, İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Oyuncu İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi Oyuncu İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi
Kaynak: İHA

İsmail İncekara, İskender Paşa, Kalp Krizi, Kanlıca, Yerel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Yerel 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:58 Zonguldak'ta cami cemaatine hakaretler savuran kadın gözaltına alındı
13:54 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı
13:48 Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var?
13:48 Bahçeli'den erken seçim iddialarına net cevap: Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır
13:30 İzmir'de kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan sapık yakalandı! Sapığın cinsel tacizden suç kaydı olduğu ortaya çıktı
13:27 Murat Yıldırım-Iman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
13:25 "AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim" diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı
13:02 Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in
12:27 Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu
12:30 Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 15:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement