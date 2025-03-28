Uzmanlardan bayramda evden çıkmadan önce yangına karşı basit önlem uyarısı

Ramazan Bayramı öncesi uzmanlar, ciddi yaralanmalarla sonuçlanan maytap kullanan çocukların ailelerine uyarıda bulunurken, tatil için evlerinden uzaklaşacak vatandaşlara kombi, doğal gaz, elektrik gibi yangına neden olabilecek unsurların kontrolüne dikkat çekiyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve tatile gidecek vatandaşlara evden çıkmadan önce yangına neden olabilecek noktaların kontrol edilmesi uyarısı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Akademi Eğitim Amiri Fatih Büyükoflaz, bayram telaşı ile basit olarak görülen önemli güvenlik önlemlerinin başında gelen noktaları anlattı. Eğitim Amiri Fatih Büyükoflaz, "Bayram heyecanıyla basit ama çok önemli bazı güvenlik adımlarını atlayabiliyoruz. Oysa ki bu ihmaller ciddi yangınlara neden olabiliyor. Evden çıkmadan önce mutlaka tüm elektrikli cihazları kapatmalıyız. Sadece kapatmak da yetmez, mümkünse fişlerini çekmek, muhtemel bir kısa devre riskini ortadan kaldırır. Ütü, fırın, elektrikli ısıtıcı, saç düzleştirici gibi ısı üreten cihazlar en riskli olanlar. Bunlar bazen kapalı sanılsa da fişte unutulabiliyor. Ayrıca ocaklar da unutulmamalı. Son dakika bir yemek telaşı varsa ocağın tamamen kapalı olduğundan emin olunmalı. Özellikle tüp kullanan vatandaşlarımız için tüp vanasını kapatmak çok önemli. Doğalgaz kullanan evlerde ise kombi, güvenli moda alınmalı ya da ana vanadan gaz kesilmelidir. Bu, bayram süresince muhtemel gaz kaçaklarının önüne geçer. En çok karşılaştığımız şey, bir şey olmaz düşüncesi. Oysa yangınlar çoğu zaman ihmal edilen küçük detaylardan çıkar. Bayram gibi uzun süreli ayrılıklarda bu kontrollerin yapılması çok önemli. Hem kendi evimizin hem de komşularımızın güvenliği için bu önlemlere mutlaka uymalıyız" dedi.

"Çocuklarımızı yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutmalıyız"

Bayramda özellikle çocukların kullandığı maytapların zararlı sonuçlara neden olabileceğini aktaran Eğitim Amiri Fatih Büyükoflaz, "Bayram, çocukların neşeyle koşturduğu, misafirliğe gidilen, oyunlar oynanan güzel bir dönem. Ancak bu hareketliliğin içerisinde bazı riskler de var. Öncelikle ev içinde çocuklarımızı kibrit, çakmak, sprey gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutmalıyız. Bu tür malzemeler çocukların eline geçtiğinde çok kısa sürede ciddi kazalara yol açabiliyor. Ne yazık ki, her bayram bu tür maddelerle oynarken yaralanan çocuklarımız oluyor. Maytap, kız kaçıran, torpil gibi patlayıcı maddeler, masum gibi görünse de hem insan sağlığına hem çevreye ciddi zararlar verebiliyor. Kıvılcım ya da patlama sonucu el, göz, yüz gibi bölgelerde kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Ayrıca kuru otların ya da çöp yığınlarının olduğu yerlerde küçük bir kıvılcım, büyük yangınlara sebep olabilir. Veliler çocuklara bu maddeleri almamaları gerektiğini net bir şekilde anlatmalı. Market ve bakkal sahipleri de satmamalı. Mahalle sakinleri olarak birbirimizi uyarmalıyız. Bayram sevincini acıya çevirecek durumlara izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

"Kazalar sonrasında yangın riski de oldukça yüksektir"

Bayram trafiği yoğunluğunda artış gösteren kazalara yönelik alınması gereken önlemlere değinen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Akademi Eğitim Amiri Emre Yılmaz da, "Bayramlar maalesef trafik kazalarının en yoğun yaşandığı dönemler. Kazalar sonrasında yangın riski de oldukça yüksektir. Bu yüzden öncelikle araç yangın tüpünün dolu, sağlam ve kullanım süresinin geçmemiş olduğundan emin olunmalı. Hatta mümkünse yedek bir tüp taşınmalıdır. Aracınızda mutlaka bir ilk yardım çantası da olmalı ancak bir diğer önemli konu da aracın teknik güvenliğidir. Uzun yola çıkmadan önce aracın elektrik sistemi, akü bağlantıları ve özellikle yakıt hattı mutlaka yetkili servislerce kontrol edilmeli, küçük bir elektrik kaçağı bile büyük bir yangına sebep olabilir. Seyir halindeyken sigara içilmesi, sigara izmaritinin camdan dışarı atılması çok tehlikelidir. Kuruyan yol kenarındaki otlar küçük bir kıvılcımla alev alabilir. Ayrıca araç içinde çakmak, powerbank gibi ısıya duyarlı cihazlar güneş altında bırakılmamalı" ifadelerini kullandı.

"Küçük bir kıvılcım bile büyük yangınlara yol açabiliyor"

Bayram dönemlerinde piknik alanlarında ve bahçelerde kontrolsüz şekilde ateş yakıldığına dikkat çeken Eğitim Amiri Yılmaz, "Maalesef bu tür davranışlar küçük bir kıvılcımın bile büyük yangınlara sebep olmasına yol açabiliyor. Özellikle rüzgarlı havalarda bu risk çok daha büyür. Açık alanda kesinlikle ateş yakılmamalı, yakılmışsa da başında gözetim olmadan bırakılmamalıdır. Ateşin her zaman potansiyel bir tehdit olduğu unutulmamalı. Piknik alanlarında mutlaka yangın söndürücü ya da su dolu bir bidon bulundurulmalı. Ateş yakıldıysa tam anlamıyla söndürülmeden asla terk edilmemeli. En önemlisi bu tür durumlarda çevrede bir yangın fark edilirse vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır" diye konuştu. - KONYA