Vahap Seçer, 2. Dönem Aday Tanıtım Toplantısı\'nda Projelerini Kamuoyuna Anlattı: "Sözümüzdür: Mersin Metrosu Tamamlanacak"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, '2. Dönem Tanıtım Toplantısı'nda, gelecek 5 yılda hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuna tanıttı. Sosyal belediyecilikte Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Seçer, "Her alanda çığır açtık. Kafalar değişti ne çok değişti. İnovatif, vizyoner, yenilikçi bir anlayış getirdik. Sözümüzdür: Mersin metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, düzenlediği '2. Dönem Tanıtım Toplantısı'nda Büyükşehir olarak gelecek 5 yılda hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuna duyurdu. Toplantıda Seçer, 'Kalkınmacı, sosyal ve yenilikçi belediyecilik' alanında hayata geçirdikleri projeleri sıralarken, 2024-2029 dönemi için yatırım, hizmet ve faaliyet hedeflerini anlattı. Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Mersin büyüyor, değişiyor, kabuğunu kırıyor. Metro, otobüs, köprü, yol, kavşak; bu çalışmalarla Mersin gibi metropol kente yakışır hamleler yaptık. Kadına, yaş almışa, çocuğa, gence, dezavantajlı gruplara uyguladığımız sosyal politikalarla Türkiye'ye örnek olduk. Çocuklarımız için eğitimde, hastalarımız için sağlıkta, üreticilerimiz ve çiftçilerimiz için özellikle küçük ölçekli ve üretici kadınlar için tarımda önemli desteklerle belediyecilikte bir model olduk. Memnuniyetle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

5 yıl önce yola çıkarken Mersinlilere üç temel başlık altında yapacaklarını anlattıklarını hatırlatan Seçer, tüm bu vaatlerin altını doldurduklarını belirtti, şunları dile getirdi:

"KENTİN 1/500 İMAR PLANLARINI BİTİRDİK"

"Bir tanesi kalkınmacı belediyecilikti. Sanayide, tarımda, turizmde, lojistikte, ticarette ne yapacağımızı anlattık. Bütün sektörlere destekler verdik. 20-25 yıldır yılan hikayesine dönen; kentin 1/5000'lik imar planlarını bitirdik. Sanayi bölgelerinin kurulumuna, turizm yatırımlarına destek verdik. Sahili ranta kapattık, halka açtık. Orada belediye kafeleri ile halka hizmet verilmesini sağladık."

Tarım, lojistik, ticaret ve her sektörde, sektör aktörlerinin fikirlerini alarak hizmetlerini yaptıklarını ifade eden Seçer, gereken noktada da iş birliği yaptıklarını da kaydetti. Kentte yaşayan her gruba ulaştıklarını sözlerine ekleyen Seçer, şöyle devam etti:

"İNOVATİF, VİZYONER, YENİLİKÇİ BİR ANLAYIŞ GETİRDİK"

"Sosyal belediyecilikle Türkiye'ye örnek olduk. Her alanda çığır açtık. Kafalar değişti ne çok değişti. İnovatif, vizyoner, yenilikçi bir anlayış getirdik. Belediyecilik imalatı olarak bu yapılan yolların Türkiye'de örneği yok. 'Mersin Büyükşehir yaparsa en iyisini ve kalitelisini yapar' bunu belediyenin girişine yazdık. Hem yenilikçi hem kalkınmacı hem sosyal belediyecilik devam edecek. Artık bu anlayış, bu hizmetler bizim rutinimiz haline geldi. Ama yeni vizyonlar ortaya koymamız ve Mersin'i daha yükseklere taşımamız lazım."

İkinci 5 yılda uygulamaya koyacakları projeleri sıralayan Seçer, sözlerine metro projesi ile başladı. Metro projesinin süreci ile ilgili yaşananları ayrıntılarıyla anlatan Başkan Seçer, projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmasını sağladıklarını duyurdu. Metro için Seçer, "Sözümüzdür. Mersin metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek" dedi.

Mersin'in artan nüfusuna dikkati çeken Başkan Seçer, geliri düşük yurttaşlar için hayata geçirecekleri Sosyal Konut Projesi'nin Türkiye'ye model olabilecek bir proje olduğunu sözlerine ekledi, şu bilgileri verdi:

"ORTA-ALT GELİR GRUBUNA SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ"

"Kiralar aldı başını gitti. Binlerce orta-alt gelir grubuna uygun Sosyal Konut yapacağız. Birinci amacımız bu konutları yurttaşlarımıza kiraya vermek. İkinci amacımız gelişmelere göre ucuz konutlar yapıp, uygun fiyatlar ve şartlarda yurttaşlarımıza vermek. Bu, ikinci 5 yıllık dönemde bizatihi üzerinde duracağım ve Türkiye'ye model olacağını düşündüğüm çok değerli bir proje. İşte sosyal belediyecilik budur. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyeciliğin adıdır, ta kendisidir.

"MERSİN'İ DEPREME VE AFETLERE DAYANIKLILIK KONUSUNDA HAZIR HALE GETİRECEĞİZ"

Depremden sonra Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nı kurduk. Daha önce de İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nı kurmuştuk. Deprem bizim için, tüm Türkiye için olduğu gibi önemli bir ders niteliğindeydi. Bu iki daire ve diğer dairelerin katkılarıyla bu süreci başlattık. İkinci 5 yıllık dönemde de ciddiyetle üzerinde duracağımız çalışmalardan bir tanesi bu olacak. Mersin'i depreme ve afetlere dayanıklılığı konusunda hazır hale getireceğiz.

"DURMADIK, DUYARSIZ VE KAYITSIZ KALMADIK"

Durmadık, duyarsız ve kayıtsız kalmadık. Çalışıyoruz. Bunu görmezlikten gelip, 'Mersin'de trafik sorunu var, 5 yıldır bu yönetim çalışmadı, yetersiz kaldı' dendiği noktada haksızlık ederler. Durmuyoruz, çalışıyoruz, gecemiz gündüzümüz Mersin için. Biz biliyoruz, vatandaş bizi seviyor, bize inanıyor ve güveniyor."

Konuşmasında, 'Tarımsal İnovasyon Merkezi' kuracaklarını da müjdeleyen Seçer, şunları aktardı:

"GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJELERİNE DESTEK VERECEĞİZ"

"Tarım önemli. Özellikle elektrik faturaları tarımda sulama kooperatiflerinin baş belasıdır. Kooperatiflerin tarımsal Güneş Enerjisi Santrali projelerine destek vereceğiz. Nasıl fide-fidanda, sulama borusunda, alet ekipmanda ve hayvancılıkta destek veriyorsak burada da destek vereceğiz."

Köylerde kuracakları 'Köyümüz Atölye Projesi'ne değinen Seçer, insanları doğdukları yerde doyurmanın ve yerinde kalkınmanın önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Köyünüzde lavanta üretimi var, bu nasıl raf ürününe dönüştürülebilir? Lavantayı ürettik, lavanta olarak satarsak başka, katma değer katarsak başka… Bunları öğreteceğiz. Gerekiyorsa coğrafi işaret alınacak, paketlemesi, pazarlaması, bütün aşamaları öğrenilecek. Tarımda yaptıklarımız, sürdürülebilir, netice alınabilir ve ekonomiye katkı sunan projeler."

"YÖRÜK YAŞAM OBASI KURACAĞIZ"

Darısekisi Örnek Köyü'nü kurduklarını ve buranın da güzel ziyaretçi alan bir yer olduğunu dile getiren Seçer, "Yörük Yaşam Obası kuracağız. Müze, sergi alanı, atölyelerden Yörük ürünleri pazarından Yörük mutfağına, dokuma ve çarpana üretim alanına kadar Yörük yaşamına ilişkin her fonksiyonun olduğu çok güzel bir Yörük Yaşam Obası'nın Mersinlilere ve Yörüklerimize sözünü veriyoruz" diye konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde sık sık bir araya geldiğinin de altını çizen Seçer, konuşmasına şöyle devam etti:

"MERSİN, KATILIMCI DEMOKRASİ İLE YÖNETİLİYOR"

"Hemşehri derneklerinden sendikalara, bütün sivil toplum örgütlerine kadar tüm odalarımızı, derneklerimizi dinliyoruz. Mersin katılımcı demokrasi ile yönetiliyor. Demokrasi lafta değil, uygulamalarla oluyor. Herkes ve her renk burada. İnsanları bir arada ve kardeşçe tutmak önemli. Bu da barış, saygı ve kardeşlik diliyle olur. İnsanları siyasi görüşünden, mezhebinden, meşrebinden ayırarak, onları üzerek ve korkutarak olmaz, sevgiyle olur. Biz tüm Mersin'i kucaklıyoruz, herkesi seviyoruz ve sayıyoruz."

YENİ EKMEK FABRİKASI KURULACAK, AŞEVİ BÜYÜTÜLECEK

Mersin'de yeni bir ekmek fabrikası açacaklarını da duyuran Seçer, kentte yaşayan herkese hitap edecek ekmek çeşitlerinin çıkacağını kaydedetti, Aşevi'ni de büyüteceklerini açıkladı.

Bisiklet yol ağını geliştirdiklerini vurgulayan Seçer, 148 kilometre bisiklet yolunu 400 kilometreye çıkaracaklarını belirtti. Mersin'i Avrupa Bisiklet Ağı'na aldıracaklarını açıklayan Seçer, şöyle devam etti:

"MERSİN, BİSİKLET TURUNA ÇIKANLARIN UĞRAK YERLERİNDEN OLACAK"

"Dünyada bisiklet turuna çıkanların uğrak yerlerinden biri de bundan sonra Mersin olacak. Dünyanın her tarafından bisiklet tutkunları buraya gelecek. Kent böyle tanınıyor, ekonomisi böyle oluyor. Biz nerede ne olması gerekir, hangi çeşit bitki olması gerekir kaç tane olması gerekir bunu da çalıştık. Önümüzdeki 5 yıl 2,5 milyon ağaç ve bitki ekimi hedefliyoruz."

İkinci 5 yılında 13 ilçede yapılması planlanan projelerden söz eden Seçer, aktardığı hizmetlerin yüzlerce çalışmadan sadece bazıları olduğunu ifade etti. Başkan Seçer, sözlerine şöyle son verdi:

"13 İLÇEDE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Mersin büyüyor, gelişiyor. Şehirler canlı organizmalar gibidir; büyürler, gelişirler ihtiyaçları bitmez. Bizlerin görevi de yeni ihtiyaçlara, yeni taleplere cevap vermektir. Bıkmadan, usanmadan bunu yapmaya devam edeceğiz. 5 yıllık süre boyunca ayrımcılık yapmadık. Kimseyi siyasi görüşünden, bulunduğu etnik yapısından, inanç grubundan dolayı kategorize etmedik. Şimdi seçime gidiyoruz. Mersin'den hiçbir endişemiz yok. Emin olun Mersin'de güçlüyüz. Önemli olan tüm Türkiye'de güçlü olabilmek. Tüm Türkiye'de güçlü çıkalım. Ben hepinizi, tüm partililerimi göreve çağırıyorum. Bulunduğunuz ilçede ilçe belediye başkan adayınıza, büyükşehir belediye başkanınıza, meclis seçimlerinde partinize destek olmaya, bir olmaya, birlik olmaya çağırıyorum. 13 ilçemiz var, bir de Büyükşehir. 13 ilçede başarıdan başarıya koşmak için mücadele edeceğiz ve başaracağız. Çünkü çalışıyoruz, çalışacağız. Beraber, birlikte çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Kazanacağız, başaracağız."

Toplantı, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer'in, CHP il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkan adaylarıyla birlikte zafer pozu vermesinin ardından sona erdi.