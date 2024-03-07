Vahap Seçer: "Büyükşehir'e Müracaat Eden Her Üniversite Öğrencisinin 1 Yıllık Öğrenim Yardımı Bizden"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Veli Buluşması' etkinliğine katılarak, Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin aileleri ile buluştu.

Buluşmada, Başkan Seçer, CHP Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, Derin Yoksulluk Ağı'ndan Hacer Foggo, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler yer aldı.

SEÇER: "ATATÜRK'ÜN AÇTIĞI YOLDAN DAHA KUVVETLİ GİDECEK VE ÜLKEMİZ SAYGIN BİR ÜLKE OLACAK"

Veliler ile beraber olmaktan çok büyük keyif aldığını söyleyen Başkan Seçer, Silifke'de Mustafa Turgut'un da eğitime büyük katkıları olacağını kaydetti. Seçer, "Burada toplam 386 öğrencimiz var. 19 öğretmenle çocuklarımızı üniversite giriş sınavlarına ve lise giriş sınavlarına hazırlıyoruz" diyerek, çocukların eğitiminde büyük rol oynayan öğretmenlere teşekkür etti.

Dünyadaki diğer ülkelerle rekabet etmenin tek yolunun bilimden geçtiğini söyleyen Seçer, "Saygın mühendisler, doktorlar, bilim insanları yetiştirmek artık dünyada saygın olmanın tek adresidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda çok daha kuvvetli şekilde gidecek ve gelecek yıllarda ülkemiz dünyada daha saygın bir ülke haline gelecek" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR'E MÜRACAAT EDEN HER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN 1 YILLIK ÖĞRENİM YARDIMI BİZDEN"

Üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere 1 yıllık eğitim yardımı yaptıklarını hatırlatan Seçer, kurs merkezlerinde öğrencilerin derslerin yanı sıra psikolojik destek de aldıklarını belirtti. Seçer,"Bizim amacımız, öğrencilerin düzenli, sistemli çalışması ama bir yandan da insan olmanın verdiği hüviyet ile mutlu olmanın yollarını aramada onlara el feneri görevi görmek" dedi.

"TEKSİN UYGULAMASINDAN HER ETKİNLİĞİMİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ"

Mutlu toplum oluşturmanın temelinin mutlu nesiller inşa etmekten geçtiğini kaydeden Seçer, "Her şey ders olmaz. Psikolojik olarak çok kötü bir tablo ile karşılaşıyoruz. Onun için ders zamanı ders, sosyal ilişkiler zamanı sosyal ilişkiler, spor zamanı spor ya da kültürel faaliyet zamanı kültürel faaliyet olmalı" diye konuştu. Gençlerin Mersin'de yapılan kültürel ve sosyal hizmetlerden haberdar olabilmesi için Teksin uygulamasında 'Teksin Genç' kısmı olduğunu hatırlatan Seçer, "Teksin uygulamasını her Mersinli akıllı telefonlarına indirsin. Yaptığımız etkinlikleri orada görebilirsiniz" dedi.

Mersin genelinde kurs merkezlerinden faydalanan toplam 7 bin 200 öğrenci olduğunu söyleyen Seçer, "Yurttaşımız 'gelirim yetersiz' deyip çocuğuna eğitim konusunda yardımcı olamayıp üzüldüğü zaman biz kahroluruz, işte amacımız bu mutsuzluğu ortadan kaldırmak" diye konuştu.

"BİZİM GÖREVİMİZ; ADALETLİ, EN AKILCI HİZMETLER YAPMAK"

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerini hayata geçirdiklerini kaydeden Seçer, hizmetlerini yaparken kaynakları en akılcı şekilde kullandıklarını belirtti. Seçer, "Harcadığımız paralar, aktardığımız kaynaklar sizin paranızdır. Sizin vergilerinizden bize gelen paralardır. Bizim görevimiz, bunları adaletli olarak kullanıp en akılcı hizmetleri yapmaktır. Sizin hakkınıza hukukunuza sahip çıkmaktır. Bizim görevimiz budur. Bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Belediyecilik hizmetlerinin beton dökmek ve yol yapmaktan çok daha fazlası olduğunu dile getiren Seçer, şöyle devam etti:

"Altyapınızı yapıyoruz. İçme suyunuzu, kanalizasyonunuzu, köy yollarınızı, şehirde ana caddelerinizi bunları da yapıyoruz ama biz belediyeciliği sadece betondan yoldan binadan ibaret olarak görmüyoruz. Mersin'e Türkiye'nin en genç otobüs filosunu kazandırdık. Pırıl pırıl, çevre dostu, öğrenci dostu otobüsler. Türkiye'de başka bir yerde yok. Öğrencilere destek olsun, dolaylı olarak ailelere yardımcı olmuş olalım diye öğrenciler belediye otobüslerine 1 TL'ye biniyor."

"SİLİFKE'YE SOSYAL YAŞAM MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ"

İlerleyen günlerde Silifke'ye Sosyal Yaşam Merkezi de kazandıracaklarını belirten Seçer, içerisinde genç, yaş almış, yetişkin herkesin ihtiyacına karşılık verebilecek bir tesisin temellerini atacaklarını da söyledi. Seçer, "Sahildeki meşhur yeni nesil kütüphanemiz gibi burada da bir kütüphane olacak. Mersin'de 12 tane yeni nesil kütüphanemiz var. Yine çok amaçlı salonlar olacak. 120 çoğumuzun okul öncesi eğitimini alabileceği çocuk gelişim merkezi olacak. 450 kişilik gösteriler, etkinlikler, konserler için amfimiz, çocuklarımız için survivor parkı, yetişkinler için ise spor aletleri ve açık hava sineması olacak. Silifke'nin yeni Başkanı Sayın Turgut'la ve tüm hemşerimizle beraber oranın temelini çok kısa bir sürede atacağız" diye konuştu.

"ARKEOKÖY; SİLİFKE'NİN DÜNYAYA TANITIMI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Silifke için tarihi öneme sahip Arkeoköy çalışmalarından bahseden Seçer, "Turizm Bakanlığı, üniversite ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sürdürülen Uzuncaburç Arkeoköy çalışmaları var. Orada muazzam işler oluyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada saygın bir tarihi alan olabilir. Orada bir medeniyet hüküm sürmüş. Kalıntılar insanı son derece etkiliyor. Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak; buraya turist çekmek açısından çok önemli bir yer. Silifke'nin ekonomisine katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi orada çok önemli ve güzel çalışmalar yapıyor. Bunu devam ettireceğiz" dedi.

"SİLİFKE'YE DE AŞHANE YAPACAĞIZ"

Mersin merkezde bulunan Aşhane'den Silifke'ye de yapacaklarının bilgisini veren Seçer, "İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımızın yemeğinin yapıldığı ya da mahalle mutfaklarına yemek yapılan bir yer olacak. Biz Türkiye'de Mahalle Mutfakları ile ünlüyüz. 48 noktada 3 çeşit yemeği 10 TL'ye alabilirsiniz" diye konuştu.

"MERSİN BENİM BÜYÜK AİLEM"

İş insanı olduğu zamanlarda çekirdek ailesi için çok çalıştığını belirten Seçer, "Belediye başkanlığında şu anda ben büyük ailem için çalışıyorum. Mersin benim büyük ailem. O hissiyattan kat kat daha yüksek bir hevesle, daha yüksek bir azimle, şevkle Mersin halkına belediye başkanlığı görevinde hizmet ettim. Vatandaşlarımızın onay vermesi ve 31 Mart'ta desteklemesi durumunda aynı hevesle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vatandaşların 31 Mart'ta kendisine destek vereceklerine inandıklarını kaydeden Seçer, "Bizi iyi biliyorsanız desteğinizi bekliyoruz. Biz yine hepinizin belediye başkanı olacağız" dedi.

TURGUT: "VAHAP BAŞKANIM İLE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRECEĞİZ"

Kendisinin de üniversite sınavına hazırlanan çocuğu olduğunu söyleyen CHP Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut, "Mersin'de sahilde bir kütüphane var, çocuğum orayı da kullanıyor. Çok değerli bir hizmet. Biz ortaokul ve lisede öğrencisi olan yoksul aileleri tespit ettik, onlara maddi yardımda bulunduk. Nakdi yardımda bulunduk" diyerek, eğitimin her aşamasının desteklenmesi gerektiğini kaydetti. İlk defa Silifke Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin aynı partide olacağını hatırlatan Turgut, "Güçlerimizi birleştireceğiz. Kendime ve Başkanımız Vahap Seçer'e sizden destek istiyorum" diye konuştu.

Silifke'deki veliler adına söz alan Mustafa Eser ise gençlerin eğitimi için çok büyük bir emek harcandığını vurgulayarak emek veren herkese teşekkür etti.

Buluşma sonunda, veli Mustafa Eser tarafından Başkan Seçer'e tablo hediye edildi.