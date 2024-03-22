Vahap Seçer Gülnar\'da halkla buluştu

Gülnar'da önce merkez pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, ardından Zeyne Mahallesi'nde Açık Hava Toplantısı gerçekleştirdi.
İlk olarak merkez pazar yerinde esnafa "Hayırlı işler" dileyen Seçer, yurttaşlarla da bol bol sohbet etti. Seçer, yurttaşlardan gelen talepleri de çalışma arkadaşlarına not aldırdı.
Pazar ziyaretinden sonra Zeyne Mahallesi'ne geçerek Açık Hava Toplantısı gerçekleştiren Başkan Seçer, öncesinde de Zeynel Abidin Türbesi'ni ziyaret ederek, dua etti. Ardından toplantıya geçen Seçer, burada Zeyneli yurttaşlara seslendi.
"SEÇİMLERİ AÇIK ARA FARKLA KAZANARAK GÖREVİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"
Buluşmada konuşan Başkan Seçer, Gülnarlı yurttaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Soğuk havaların hala devam ettiğini ancak bu yılın mevsimsel olarak kurak geçtiğini söyleyen Seçer, yeterli yağış olamamasına rağmen MESKİ'nin çalışmaları ile Zeyne'de su sıkıntısı yaşanmadığına dikkat çekti. Kırsal bölgelerin yol konusunda yaşadığı sıkıntıları çözmek için Büyükşehir olarak sadece sorumluluk alanlarındaki değil, sorumluluk alanları dışındaki yollarda da çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Seçer, bugüne kadar Zeyne'de yapılan yol çalışmalarının rakamsal verilerini paylaştı. Çalışmaların gelecek dönemde de artarak devam edeceğini kaydeden Seçer, "Mersinlilerin sayesinde 1 Nisan'da yine görevimize devam edeceğiz. Hem de açık ara farklı kazanarak devam edeceğiz" dedi.
Zeyne'de yurttaşlarla buluşturdukları tarımsal destekleri de paylaşan Seçer, tarımı ve üretimi çok önemsediklerini söyledi. Seçer, "Çalışmayan, üretmeyen toplum çürür. Bize Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de vasiyeti budur; çalışacağız. Eğer çalışmadan, yorulmadan, cefa çekmeden, başkasının eline bakarak yaşarsak, sonunda hürriyetimizi kaybederiz, birilerinin boyunduruğu altına gireriz. Çalışacağız, çalışan kazanır" diye konuştu.
"BİZİM 2 KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR; BİRİ AL BAYRAĞIMIZ DİĞERİ DE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜR"
CHP'li bir Belediye Başkanı olmaktan dolayı duyduğu övüncü ifade eden Seçer, kendisinin 2 kırmızı çizgisi olduğunu dile getirerek, "Bunlardan biri al bayrağımız diğeri de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır'. Biz vazifemizi en iyi şekilde yapıyoruz. Daha iyilerini de yapacağız. İkinci 5 yılımızda çok daha güzel hizmetler yapacağız" ifadelerini kullandı. Parti ayırt ekmeksizin hizmetlerinden memnun olan her yurttaşın 'Hizmet İttifakı' çatısı altında oyuna talip olduğunu aktaran Seçer, Gülnar'da Bayram Ali Dede ile birlikte ikinci 5 yılında çok güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
DEDE: "GÜLNAR'A BAYRAMI GETİRECEĞİZ"
CHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede, Gülnar ve Zeyne özelinde yapmayı planladığı hizmet ve projeleri paylaştı. Dede, Başkan Seçer başkanlığındaki Mersin Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir şekilde çalışacaklarını belirterek, "Herkesin Zeyne'yi oy deposu olarak gördüğü, ancak seçimden sonra hem merkezi yönetimin hem de sizlerin oyunu alanların 5 yıl bir daha hiç uğramadığı; 'Nasıl olsa Zeyne bizden' diye tulum hesap yaptığı Zeyne halkını Bayram Ali Dede ve Vahap Seçer unutmayacak. Çünkü biz; Vahap Başkanımla 2007'den bu yana abi, kardeş gibi yol arkadaşlığı ve siyaset yapıyoruz. İşte bunun faydasını ve meyvesini emin olun bu dönem Gülnar'a bayramı getirerek, hepimiz göreceğiz" dedi.
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ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
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