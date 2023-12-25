Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aziz Antuan Latin Katolik Kilisesi\'nin kuruluşunu kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Aziz Antuan Latin Katolik Kilisesi'nin kuruluşunun 170. ve Barış Günü'nün 3. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı. Seçer, "Noel'inizi kutluyorum. Hangi dinden olursak olalım, farklı dillerde dua edelim, farklı kitaplardan alıntılar yapalım ama hedefimiz ortak olsun; dünya barışı ve dünya kardeşliği" dedi.

Programa, Başkan Seçer'in yanı sıra, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Aziz Antuan Latin Katolik Kilisesi Baş Rahibi Roshan Cordeiro, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi İspir Coşkun Teymur, Anadolu Havarisel Episkopos Vekili Pederantuan Ilgıt, Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, Türkiye Alevi İslam Ehlibeyt İnanç Meclisi İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özuğurlu, Akbelen Şehir Mezarlığı İmamı Fatih Nevruz, Mersin Mevlana Derneği Temsilcisi Hayri Koyuncu ve Hristiyan cemaati katıldı.

Kutsal Ayin ile başlayan program, kilisenin tarihçesi ve ardından konuşmalar ile devam etti.

SEÇER: "ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA AKAN KANLARIN DURMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"

Konuşmasına tüm şehitlere rahmet ve ülkeye baş sağlığı dileyerek başlayan Başkan Vahap Seçer, hem Türkiye'de hem de dünyanın değişik coğrafyalarında akan kanın durması için dua ettiğini söyledi.

Din adamlarının yaptıkları konuşmalarda mensubu bulundukları inancın kitapları veya öğretilerinden yararlandıklarını belirten Başkan Seçer, gerek Hıristiyan dünyasının din adamlarının gerekse İslam aleminin farklı mezhep ve inanç gruplarının önderlerinin yaptıkları konuşmalarda işaret ettikleri noktaların ortak oluşuna dikkat çekti. Seçer, "Zaten mesele bunun hayatta uygulanabilir olmasıdır. Başta din adamlarının kendileri, dini referans alarak insanlığı istismar etmemeli. Siyasetçiler dini istismar ederek siyasi ikbal sağlamamalı. İnsanların duygularını; din, milliyetçilik ve başka hassasiyetler ile istismar etmemeli. Mesele uygulamada, tanımlamalarda, dileklerde ya da insanlığa buyrulan emirlerde değildir" dedi.

"BU İŞİ KALBİMLE YAPIYORUM"

Mersin'in çok özel bir coğrafya olduğunu ve farklı kültürlerin yaşadığını aktaran Seçer, böyle bir kentte Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Böyle bir coğrafyada yönetici olmak ilk bakışta zor gibi görünebilir. Farklı kültürler, farklı anlayışlar, bunun birleşmesi, bir potada erimesi farklı bir zenginlik. Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken bu anlamda hiç zorlandığımı söyleyemem. Çünkü bu işi kalbimle yapıyorum. Şu anda sizlere hitap ettiğim her kelime kalbimden çıkan kelimelerdir. 5 yıllık Büyükşehir Belediye başkanlığı görev sürem içerisinde Anamur'dan Tarsus'a kadar hep bu anlayışla hareket edip, herkesi kucakladım" diye konuştu.

"BU ÜLKEDE DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ VARDIR VE ANAYASAL TEMİNAT ALTINDADIR"

Çalışmalarında farklı inançlara mensup din görevlilerinin referans gösterdiği 'Doğru, dürüst, insanları ayırmadan, üzmeden, zorlamadan' ilkelerini uygulamaya çalıştığını aktaran Seçer, "Çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Biz buradaki yaşam güvencemizi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alırız. Bu ülkede din ve vicdan hürriyeti vardır ve anayasal teminat altındadır. Bir diğerinin inancına bir diğeri müdahale edemez. Herkes aynı görüşte, inançta, düşüncede ve ideolojik yapıda olmak zorunda değil. Katılır ya da katılmaz ancak empati yaparak davranırsa hiçbir sorun kalmaz. Bugüne kadar olduğu gibi, Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım süre içerisinde, bu kentin şehremini olarak bu anlayışla kentime hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Seçer, konuşmasını, "Noel'inizi kutluyorum. Hangi dinden olursak olalım, farklı dillerde dua edelim, farklı kitaplardan alıntılar yapalım ama hedefimiz ortak olsun; dünya barışı ve dünya kardeşliği" diyerek tamamladı.

CORDEİRO: "BARIŞ, HOŞGÖRÜ VE ANLAYIŞ TOPLUMUMUZUN TEMEL DEĞERLERİDİR"

Mersin Latin Katolik Kilisesi Baş Rahibi Roshan Cordeiro ise programın barışın ve hoş görünün uygulanması adına büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Cordeiro, "Barış, hoşgörü ve anlayış toplumumuzun temel değerleridir. Bu değerleri canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" dedi. Etkinliğin, toplumda derin bir etki yaratacağını ve dayanışmayı daha da artıracağını aktaran Cordeiro, "Hep birlikte daha barış dolu bir dünyanın inşasına katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TEYMUR: "COĞRAFYAMIZDAKİ BÜYÜK ACILARIN BİR AN ÖNCE SON BULMASINI DİLİYORUM"

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi İspir Coşkun Teymur da"Coğrafyamızda yaşanan büyük acıların bir an önce son bulmasını diliyorum. Şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aziz Fransua'nın duası yapıldı. Daha sonra barışın, sevginin ve hoşgörünün Mersin'den tüm dünyaya yayılması için gökyüzüne güvercinler bırakıldı. Programın kokteyl bölümünde ise Mersin Aziz Antuan Latin Katolik Kilisesi Baş Rahibi Roshan Cordeiro, kilisenin bakım, tadilat gibi ihtiyaçlarında yanlarında olan Başkan Seçer'e destekleri ve hizmetleri için teşekkür etti. Program, yemek ikramı ve pasta kesiminin ardından sona erdi.