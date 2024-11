Vali Elban Efeler Yolu'nda Yürüdü

Yerel

İzmir Valisi Elban Efeler Yolu'nda yürüdü

Vali Elban: "Köylerde 'Efeler Yolu' dostu müesseseler oluşmaya başladı"

İZMİR - İzmir Valisi Süleyman Elban, 'Efeler Yolu Projesi'nin İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Köyü-Lübbey Köyü etabı yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşün ardından basın açıklamasında bulunan Vali Elban, "Güzergahlardaki tüm köylerde 'Efeler Yolu' dostu müesseseler oluşmaya başladı. Şimdi onlara eğitimler veriyoruz. Yeni müesseselerin, yeni lokantaların, konaklama tesislerinin açılmasıyla ilgili destek sağlıyoruz" dedi.

İzmir Valiliği tarafından, Efe/Zeybek kültürü bakımından zengin değerlere sahip köyleri, yaylaları ve önemli efe yataklarını, patika ve dağ geçitlerini birbirine bağlayıp kesintisiz bir yürüyüş yolu oluşturma amacı ile 'Efeler Yolu Projesi' başlatıldı. Bornova, Kemalpaşa, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ve Selçuk ilçelerini kapsayan projede, yolların turizme açılması, bölgede kırsal turizmin geliştirilmesi, yörenin kültürel birikiminin korunması, yaşatılması ve bu çalışmalarla İzmir'in marka değerini artırılması hedeflendi. Proje kapsamında Efeler Yolu Projesi'nin İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Köyü-Lübbey Köyü'nü kapsayan 9'uncu etap yürüyüşü, Vali Süleyman Elban'ın katılımı ile gerçekleşti. Saat 08.00'de başlayan yürüyüşte yaklaşık 7 kilometre yürüyen Vali Elban'a, gaziler ve yürüyüş mihmandarları eşlik etti. Yürüyüşün ardından basın açıklamasında bulunan Vali Elban, "Bugün özel bir projeyle ilgili hem tanıtım yapmak hem de bu projeyle ilgili etapların bir tanesinde yürümek için sabah buraya geldik. Sabah 08.00'de 9'uncu etabı arkadaşlarımız ve yolun yarısında gazilerimizin katılımı ile tamamladık" dedi.

'Köylerde 'Efeler Yolu' dostu müesseseler oluşmaya başladı'

İzmir Valisi Süleyman Elban, Efeler Yolu güzergahındaki köylerde müesseseler oluştuğunu, Valilik tarafından oradaki müessese sahiplerine eğitim verildiğini dile getirdi. Vali Elban, "İzmir'in düşman işgaline uğradıktan sonra ve ovalar tamamen düşman tarafından işgal edilince bölgede efelerin öncülüğünde Kuvayi Milliye hareketi başlıyor. Bu dağlarda efeler hem karargah kuruyorlar hem de yaşıyorlar. Hem de belli dönemlerde ovaya inerek düşmana zarar veriyorlar. Dolayısıyla düşman buradan Ankara'ya doğru giderken elini kolunu sallayarak gidemiyor. Kuvayi Milliyeciler ya da efeler düşmana sürekli saldırarak onların hızını yavaşlatıyorlar. Dolayısıyla burada Bornova ilçemizden başlayıp Selçuk ilçemize kadar devam eden Nif Dağları, Bozdağlar, Aydın Dağları'ndan, Selçuk Meryem Ana'ya kadar uzanan dağlarda 513 kilometrelik bir hat var. O dönemde Efeler tarafından kullanılmış hat. Dolayısıyla Ege Üniversitesi'ndeki hocalarımız ve yürüyüşsever arkadaşlarımız bu bölge üzerinde uzun süreden beri çalışıyorlar. Buralardaki tüm etapları belirlediler. Aynı zamanda etaplardaki tüm güzergahlar elektronik ortama da aktarıldı. Güzergahlardaki tüm köylerde 'Efeler Yolu' dostu müesseseler oluşmaya başladı. Şimdi onlara eğitimler veriyoruz. Yeni müesseselerin, yeni lokantaların, konaklama tesislerinin açılmasıyla ilgili destek sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"50 milyonun üzerinde bir bütçe ayırdık"

Valilik tarafından projeye 50 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını aktaran Vali Elban, "Onları şimdi ayağa kaldırmak, restore etmek ve insanımızın kullanımına, tarihle ilgili belli bir kültürel aktarım için insanların beğenisine sunmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla bu alanda bir yandan tarihimizi yaşatırken bir taraftan da turizmle ilgili çok ciddi bir çalışmalar başlatıyoruz. Bu etaplarda insanlar yürüyebilecek ve bir süre sonra bisiklet ve ATV'lerin de gidebileceği yol güzergahları da açılacak. 28 etaptan yürüyüşseverlerin yürümesini, yürürken keyif almasını, konaklamasını alışveriş yapmasını, yöre kültürünü tanımasını, o güzergahta Efeler ne yaşadığını hissetmelerini, onların ayak bastığı yerlere ayak basmalarını ve bu kültürü de yaşatmalarını istiyoruz. Hem de doğal ürünlerle, doğayla, endemik bitkilerle de tanışmalarını istiyoruz. Projeye bu yıl valiliğimizde 50 milyonun üzerinde bir bütçe ayırdık. Restorasyonlara ondan daha fazla bir bütçe ayırıyoruz. Hocalarımız, rehberlerimiz tüm kamu kurum kuruluşlarımız 9 ilçede buluşuyor. 9 ilçe kaymakamlığımız, orman teşkilatımız, kalkınma ajansımız, tüm kamu kurum kuruluşlarımız, kültür müdürlüğümüz; kültürün gelişmesi, efeler yolunun kalkınması bu ruhun ve bu bölgenin doğru turizmle tanışması için bütün enerjisini harcamak durumundalar ve harcıyorlar. Bugün Lübbey ile Çobanlar köyü arasındaki 9'uncu etabı yürüdük. Yürüyüşe saat 08.00'de başladık ve 10: 05'te bitirdik. Etabın bir bölümünden sonra yürüyüşümüze gazilerimiz de katıldı. Bundan 5 ay önce yine arkadaşlarımızla beraber Bozdağlar'da yine bir etap yürümüştük. Benim hedefim de bu 28 etabı tamamlamak" dedi.

"Çok keyifli bir yürüyüştü"

Efeler Yolu projesinin yürütücüsü, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Antrenörü ve Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özkaya ise, "Bugün Vali Bey'le Efeler Yolu'nun 9'uncu etabını yürüdük. Efeler Yolu Bornova'dan başlayan bir rota. Nif Dağı ve Bozdağ Sıradağları'nı geçerek Kiraz ilçesini döner ve Aydın sıra dağları üzerinden Meryem Ana'da sonlanır. Resmi olarak 513 kilometredir ama her yürüyen farklı izler çıkarır. 510-520 kilometre ara izle tamamlanan bir rotadır. Efe Yolu'nun en önemli özelliği her etap bir köyde sonlanır ve o köyün bir simgesi, köylüler tarafından seçilerek köy mührüne dönüştürülmüştür. Efeler Yolu pasaportuyla yürümek isteyen yürüyüşçü yolu tamamladığında 28 köye ait mührü Efendi Yolu pasaportuna vurdurur. Biz de bugün 9'uncı etaptaydık. Çobanlar Yaylası'ndan başladık. Valimizin öncülüğünde Lübbey Köyü'ne girdik. Çok keyifli bir yürüyüştü. Efeler Yolu'nda yapacak iş bitmez. Şu an valiliğin çalışmasıyla Efeler Yolu köylerinde mühürlere sahip Efeler Yolu dostu işletmelerden muhteşem bir ağ oluşturuluyor. Sürdürülebilirliğinin sağlanması adına çok önemli işler yapılıyor. O işletmelere yatırımlar o işletmelerin Efeler Yolu'na olan aidiyeti projenin başından sağlanmış oluyor" sözlerine yer verdi.