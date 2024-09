Vali Aksoy Sivrihisar\'da Ziyaretlerde Bulundu

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar İlçesi'nde çeşitli ziyaretlerde bulunarak birçok programa katılım gösterdi.

Programlarına ilk olarak Sivrihisar Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek başlayan Vali Aksoy, Kaymakam Hüseyin Sayın'dan ilçenin eğitim, sağlık ve asayiş durumu hakkında bilgi aldı. Tarihi mekanları bünyesinde barındıran Sivrihisar ilçesinin geçmişten geleceğe ışık tuttuğunu kaydeden Kaymakam Sayın, ilçede vatandaşların asayiş yönünden huzur ve güven içerisinde yaşadığını söyledi. Kaymakam Sayın ayrıca, Vali Aksoy'u Sivrihisar'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Anıza ekim makinesini Sivrihisar Ziraat Odası Başkanlığı'na teslim edildi

Vali Aksoy programlarının devamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yayımı' projesi çerçevesinde alınan koyun yıkama ve ilaçlama makinesini Sivrihisar Karacaören Mahallesi Muhtarı'na, anıza ekim makinesini Sivrihisar Ziraat Odası Başkanlığı'na teslim ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sivrihisar'da çeşitli temaslarda da bulunan Vali Aksoy, Sivrihisar Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek Belediye Başkanı Habil Dökmeci ile görüştü. Vali Aksoy, Başkan Dökmeci'den belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Vali Aksoy, şehit ailesinin evine gitti

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın eşlik ettiği Vali Aksoy, ilçede yaşayan şehit ailesine gitmeyi de ihmal etmedi. Vali Aksoy, Şehit Asb. Çvş. Sinan Koç'un Hızırbey Mahallesi'nde yaşayan aileyi ziyaret etti. Şehidin babası Adnan Koç, annesi Aliye Koç ve kardeşi Çetin Koç ile görüşen Vali Aksoy, şehit için dua ederek aileye sağlıklı ömürler diledi.

"Bizlere doğrudan ileteceğiniz istek ve taleplere büyük önem veriyoruz"

Vali Aksoy, her ay 1 ilçede yaptığı Muhtarlar Toplantısı'nı da kurum müdürlerinin katılımıyla Sivrihisar'da gerçekleştirdi. Talep ve sorunları dinleyerek çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını bildiren Vali Aksoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilk defa seçilen veya yeniden seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar dileyip, "Her ay yapılan bu toplantılar vesilesiyle muhtarlarımızla, il ve ilçe müdürlerimizle beraber oluyoruz. Görev yaptıkları mahallelerde vatandaşlarımızın teveccühleriyle o mahalleye hizmet etmek üzere seçimle işbaşına gelmiş mahalle muhtarlarımız, mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızla devletimizin arasında adeta bir köprü vazifesi görevi görüyorlar. Sizlerin, bizlere ilettiği talep ve istekler biliyoruz ki vatandaşımızın daha rahat bir yaşam sürmesi içindir. Bu yüzden bizlere doğrudan ileteceğiniz istek ve taleplere büyük önem veriyoruz. Bizlere iletilen bu sorunları ve sıkıntıları her zaman çözüme ulaştırma gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Vali Aksoy yaşlılarla tek tek sohbet etti

Eskişehir Sivrihisar Nasreddin Hoca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Aksoy, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Huzurevi'nde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Vali Aksoy, "Milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli sorumluluğumuzdur. Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz" diye konuştu.

Yapımı tamamlanan Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi ziyaret edildi

Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin iş ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, Eskişehir'de yakalama kapasitesine olumlu etki edebilecek ve yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezlerine sevk yahut doğrudan sınır dışı edilme süreçlerini hızlandırabilmek amacıyla Vali Aksoy, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın eşliğinde 71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ni de (GÖKSEM) ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ESKİŞEHİR