Sinop Valisi: Sel felaketinin izleri kısa sürede silindi

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 11 Ağustos 2021'de Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaşanan selin ardından felaketin izlerinin kısa sürede silindiğini söyledi.

11 Ağustos selinin yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Vali Özarslan, "Sinop'umuz, 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü, tarihinin en zor günlerinden birini yaşadı. Metrekareye 332/kg bulan yağışlar nedeniyle, beraberinde yaşanan sel felaketiyle birlikte Sinop'umuzun özellikle Ayancık ve Türkeli ilçelerinde büyük bir afete sebep oldu. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletleri Millet yapan özelliklerinden biri de zorluklar karşısından tek yürek ve tek bilek olmaktır. Sabır, metanet, dayanışma, yardımlaşma, fedakarlık gibi bu hasletler hem birey, hem toplum olarak bizlere en çok böyle zamanlarda lazımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımızın üstün fedakarlıkları, kurumlarımızın üstün gayretleri ve hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği ile hamdolsun hem Ayancık hem de Türkeli ilçemizde afetin izleri kısa sürede silindi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ayancık ve Türkeli ilçelerimiz afet bölgesi ilan etmesi, devletimizin tüm imkanlarını hızlı bir şekilde seferber etmesi, ilçelerimizin kısa bir sürede toparlanmasını ve hayatın hızla normale dönmesini sağlamıştır. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, devlet büyüklerimize, şahsım ve tüm Sinoplu hemşehrilerim adına teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizin bildiği üzere sel afetinin yaşandığı tarihten bugüne kadar devletimiz tüm imkanlarını bölgemize seferber etmiştir. Bu doğrultuda afetin yaşandığını ilk günden bu yana yapılan çalışmalarla ilgili İl Afet ve Acil Acil Durum Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Afet bölgesinde yapılan arama-kurtarma, tahliye, sağlık hizmetleri gibi çalışmalara, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte; toplam 2 bin 569 personel ve 745 araç katılmıştır. Arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarına, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere; 26 helikopter, 1 İHA ve 1 insanlı keşif uçağı destek vermiştir. Kurtarma çalışmalarında 1345 vatandaşımız helikopterle, 578 vatandaşımız ise deniz yoluyla tahliye edilmiştir. Ayancık ve Türkeli ilçe merkezleri ile köylerine ulaşım kesildiğinden, hasta nakilleri, tahliye işlemleri ile su, gıda ve yaşam malzemeleri yine helikopter desteği ile ulaştırılmıştır. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın elektrik ihtiyacının karşılanması için YEPAŞ ekiplerine ait jeneratör ve elektrik direkleri helikopterler taşımıştır. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Ayancık ilçemizde kurulan sahra hastanesinde 1476 hastaya (134 hasta selden etkilenen) sağlık hizmeti verilmiştir" dedi.

Vali Özarslan, AFAD Müdürlüğü koordinesinde yapımı devam eden sosyal konutlardan 19 adedinin selden etkilenen hak sahibi vatandaşlara verileceğini belirterek, "Şimdi de afet sonrası, yapılan hasar tespit çalışmalarından bahsetmek istiyorum. AFAD koordinesinde, aşırı yağışların neden olduğu heyelanlar nedeniyle Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 55 köyde 220 yapı etüt edilmiş, 13 köyde toplam 44 konut, 21 ahır 1 işyeri için nakil kararı verilerek afete maruz bölge kararı alınmıştır. Sel afetinden etkilenen konut, işyeri ve araçların tespiti yapılmış, hak sahipleri belirlenmiştir. 1257 az hasarlı, 3 orta hasarlı, 55 ağır hasarlı, 140 yıkık ve 108 acil yıkılacak yapı tespit edilmiştir. Acil yıkılacak olan 108 yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlanmıştır. Ağır hasarlı yapıların 35'inin yıkımı gerçekleştirilmiş olup diğer 20 yapının yıkımı (mahkeme kararı ve boşaltılması) için süreci devam etmektedir. Sel afetinde zarar gören 740 işyeri için 87 milyon, 909 araç sahibi için 25 milyon, 1.028 konut için toplam 13 milyon TL, AFAD koordinesinde hak sahiplerine ödeme yapılmıştır. Ayancık ilçemizde 116 konut, 34 işyeri, Türkeli ilçemizde 13 konut ve 1 işyeri için hak sahibi vatandaşlarımız belirlenmiştir. Bölgemizin hem ekonomisinin tekrar canlanması hem de vatandaşlarımızın biran önce sıcak yuvalarına kavuşmaları için çalışmalar hızlandırılmıştır. Ayancık ilçemizde TOKİ Başkanlığı tarafından 35 Milyon 500 Bin TL yatırım bedeli ile 47 adet 2+1 ve 32 adet 3+1 olmak üzere toplam 79 afet konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ayancık İlçemiz Küçük Sanayi Sitesinde 56 işyeri yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Ayrıca; Ayancık ilçesi Otmanlı köyünde afet konutlarının yapılması için kamulaştırma kararı alınmıştır. Türkeli ilçemizde yapılacak konutlar için Türkeli Belediye Başkanlığı tarafından yapılan İmar Kanunu'nun 18. madde uygulaması tamamlandıktan sonra AFAD İl Müdürlüğünce yer tespiti çalışmaları yapılarak, TOKİ tarafından inşa çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Bildiğiniz üzere Ayancık İlçemizde TOKİ Sosyal Konut Projesinin yapımı devam etmektedir. AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde yapımı devam eden sosyal konutlardan 19 adedinin selden etkilenen hak sahibi vatandaşlarımıza verilmesi planlanmaktadır" diye konuştu. - SİNOP