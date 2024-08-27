Van Büyükşehir Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

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Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, "Duyarlı Toplum ve Temiz Van" sloganıyla başlatılan temizlik seferberliğinde katılımcılarla birlikte kent sokaklarında temizlik yaptı. Zeydan, “Bu süreç biraz uzun soluklu, katılımcı ve bilinçlendirici bir şekilde büyük bir farkındalık yaratmak ve kentimizi, değerlerimizi daha temiz bir şekilde koruyarak, geleceğe taşımayı hedefliyoruz” dedi.

27.08.2024 11:34  Güncelleme: 12:29
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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, "Duyarlı Toplum ve Temiz Van" sloganıyla başlatılan temizlik seferberliğinde katılımcılarla birlikte kent sokaklarında temizlik yaptı. Zeydan, "Bu süreç biraz uzun soluklu, katılımcı ve bilinçlendirici bir şekilde büyük bir farkındalık yaratmak ve kentimizi, değerlerimizi daha temiz bir şekilde koruyarak, geleceğe taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi, "Duyarlı Toplum Temiz Van" sloganıyla temizlik seferberliği başlattı. Musa Anter Parkı'nda Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan ile Tuşba, Edremit ve İpekyolu Belediye Eşbaşkanları, DEM Van İl Eşbaşkanları Gülşen Kurt, Veysi Dilekçi ile DBP İl Eşbaşkanı Harun Okay, TMMOB, KESK, DİSK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, milletvekilleri, barış anneleri, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, belediye çalışanları ve yurttaşların yoğun katılım sağladığı temizlik hareketi yapılan basın açıklamasının ardından başladı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kapsamlı temizlik seferberliği ile daha temiz ve yaşanabilir bir kent bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

'DUYARLI TOPLUM TEMİZ VAN' KAMPANYASINI İLK ADIMLARI ATILDI

Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, "Duyarlı Toplum Temiz Van" şiarıyla başlatılan kampanyanın ilk adımlarını attıklarını belirterek, "Bu süreç biraz uzun soluklu, katılımcı ve bilinçlendirici bir şekilde büyük bir farkındalık yaratmak ve kentimizi, değerlerimizi daha temiz bir şekilde koruyarak, geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Her boyutuyla kentimiz daha yaşanabilir, daha erişilebilir, daha yeşil ve daha temiz bir hale getireceğiz. Van Gölümüz başta olmak üzere bütün doğal güzelliklerimizi, tarihi yapılarımız ve kültürel eserlerimizi daha fazla koruyarak, daha fazla temizleyerek, bunlara sahip çıkmak ve bu mirası geleceğe taşımak için bugün hep birlikte buradayız" dedi.

'BBURADAKİ SAHİPLENME AYNI ZAMANDA VAN'I SAHİPLENMEDİR'

Bundan sonraki süreçlerde de halkın yanlarında olacağının altını çizen Zeydan, şöyle devam etti:

"Halkımız bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da kentine ve bütün değerlerine sahip çıkacaktır. Bizler her zaman söyledik. Kentimizi kentin dinamikleri ile birlikte yöneteceğiz. Belediyeler halkın belediyeleridir. Dolayısıyla bizler büyük bir farkındalık ve hassasiyet yaratmak, bugüne kadar olduğu gibi her alanda kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmak adına, çevremizi ve kentimizi daha temiz tutmak için bir farkındalık ve bilinçlendirme sürecini birlikte yürütüyoruz. Eminim bundan sonra burada yaşayan herkes, esnafımızdan, kadınlara, gençlere ve yaşlılarımıza kadar daha yüksek bir duyarlılık ortaya koyacaklardır. Buradaki bu sahiplenme, buradaki bu coşku, aynı zamanda Van'ı sahiplenmedir. Van Gölü'nü sahiplenmedir. Van'a ait bütün değerleri sahiplenmedir. Bizler bu duyarlılığı gösteren bütün katılımcılara şükranlarımızı sunuyoruz."

"FİKRİYATIMIZDA EKOLOJİK VE TEMİZ ŞEHİRLER İÇİN MÜCADELE ETME VARDIR"

Eşbaşkan Neslihan Şedal da katılımcılara tek tek teşekkür ederek, "Bizler bugünlere kolay gelmedik. Bu yüzden de birilerinin kentimizin kirli olduğunu söylemesine de fırsat vermeyeceğiz. Bugün de her sokağımız, her mahallemiz ve her caddemizin büyük bir sahiplenme ile temizleneceğini göstermek istiyoruz. Kaldı ki bizim geldiğimiz fikriyatta ekolojik ve temiz şehirler için mücadele etmek vardır. Bu yüzden de temiz şehir için çalışmalarımıza başladık" dedi.

'BURADA BU BÜYÜK SAHİPLENMEYİ YENİDEN GÖRÜYORUZ'

Uzun vadede bu çalışmaları daha da ileriye taşıyacaklarının altını çizen Eşbaşkan Şedal, şunları söyledi:

"Nasıl ki bizler ortak akılla kentimizi yöneteceğimizi ifade ettiysek, kentimizin temizliğini de hep birlikte üsleneceğiz. Yine kentimizin her sorununu da halkımızla birlikte ortak akılla çözüme kavuşturacağız. Kadın arkadaşlarımızla, annelerimizle, siyasi partilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle birlikte hareket ederek, onların sözlerine kulak vererek, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bizler sizlerin bu duyarlılığına tekrar teşekkür ediyoruz. Bizler ilimizin her şeyine birlikte sahip çıkacağız. Ki, bizlerin dışında kimse buralara sahip çıkamaz. Kentlerimizi talan edenler ve bu sıkıntılı sürelere getirenler, bugün bu kentin sahiplenmesinde rol alamazlar, kentimizin sahiplenmesi Van halkının duyarlılığıyla ortaya çıkıyor. Bugün burada da bu büyük sahiplenmeyi yeniden görüyoruz. Bu dayanışma temizlik çalışmalarında da ortaya çıkıyor. Tekrar bu çağrımıza kulak veren herkese teşekkür ediyoruz."

Daha sonra katılımcılarla birlikte ellerine çöp poşetleri alan Eşbaşkanlar Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, İpekyolu, Tuşba ve Edremit Belediye Eşbaşkanları ve diğer katılımcılar, Maraş, Sıhke, Milli Egemenlik Caddesi, Kışla Yolu, Sıhke Caddesi ve Çohaz Petrol Kavşağı olmak üzere farklı noktalardaki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü. Yurttaşların ve esnafında büyük bir katılım gösterdiği temizlik çalışmaları, belirlenen güzergahlarda geç saatlere kadar devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika

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