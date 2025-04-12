Beşiktaş, RAMS Başakşehir'e sahasında 2-0 yenildi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, RAMS Başakşehir'e sahasında 2-0 yenildi

Beşiktaş, RAMS Başakşehir\'e sahasında 2-0 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, taraftarının önünde rakibine 2-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

12.04.2025 20:56
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-0 mağlup olarak kötü gidişe bu hafta da dur diyemedi.

SOLSKJAER'DEN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti. Norveçli teknik adam, ligde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Joao Mario ve Ciro Immobile'yi yedek kulübesine çekerken aynı mücadelede sakatlanan Emirhan Topçu ise kadroda yer almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'na formayı teslim etti. Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda savunmanın sağında Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.

CHAMBERLAIN SAĞ BEK BAŞLADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağ bekte İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi. Sakat ve cezalı oyuncuların elini zorlaştırdığı Norveçli çalıştırıcı, Başakşehir karşısında sağ bek orijinli Jonas Svensson'u ise stoper olarak sahaya sürdü.

CIRO IMMOBILE YİNE KULÜBEDE

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, RAMS Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı. Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakada yedek soyunan Immobile, geçen hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'e geri dönmüştü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu bir maçın ardından yeniden yedek başlattı.

SALİH UÇAN 11 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi. Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı takımın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu. RAMS Başakşehir maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda birer gol ve asistlik performans gösterdi.

PAULISTA KORKUTTU

Siyah beyazlı ekipteki savunma eksiklerinin ardından tek stoper olarak kalan Gabriel Paulista, maçın 10. dakikasında orta yay üzerinde pas verdikten sonra kendisini yere bıraktı. Sahaya giren sağlık ekipleri Brezilyalı futbolcuya ilk müdahale yaptı. Deneyimli stoper sonrasında oyuna devam edebildi.

MUÇİ SAKATLADI

Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, kendisini sakatlandı. 24. dakikada Rafa Silva, orta alanda çok güzel döndü ve ardından Muçi'ye derin top denedi ama Arnavut yıldız topu edemedi. 24 yaşındaki futbolcu, topu kontrol etmek isterken sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Ernest Muçi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Muçi, karşılaşmanın 27. dakikasında yerini Joao Mario'ya bıraktı.

İLK YARIDA GOL YOK

İki takım da karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmayınca devreye 0-0 eşitlikle gidildi.

BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş, 54. dakikada gole çok yaklaştı. Siyah-beyazlılar, korner vuruşunu paslaşarak kullandı ve Rashica arkada direğe ortasını açtı. Pauslita, kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

YUSUF PERDEYİ AÇTI

Başakşehir, 62. dakikada golü buldu. Crespo sağ kanattaki Yusuf Sarı'yı gördü. Yusuf, topla sağ çaprazdan ceza sahası yayına kadar topu sürerek açıyı aradı ve sol ayağıyla vurduğu şut Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu.

PIATEK'İN GOLÜ İPTAL

Konuk takım, bu golden 10 dakika sonra bir gol daha buldu ancak geçerli sayılmadı. Savunmadan uzun atılan topa Paulista'dan önce davranan Piatek sahip oldu. Bomboş bir şekilde kaleye giden golcü futbolcu, sağ çaprazda karşı karışıya pozisyonda topu Mert'in sağından ağlarla buluşturmuştu ama Cihan Aydın pozisyon öncesinde faul olduğunu belirterek golü iptal etti.

YUSUF BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Sarı, bir kez daha sahneye çıktı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruşu kullanan Yusuf'un sol ayağının içiyle vurduğu top barajın üzerinden filelere gitti. Farkı 2'ye çıkartan bu gol, maçın da skorunu belirledi. Ayrıca milli futbolcu, kariyerinin ilk frikik golünü Beşiktaş'a karşı kaydetmiş oldu.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TAKIMI PROTESTO ETTİ

Beşiktaş'ta taraftarlar, takımı protesto etti. Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşmanın 75. dakikasında, "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratında bulundu. Beşiktaş, bu dakikada Başakşehir karşısında 1-0 gerideydi. Siyah-beyazlılar, 76. dakikada Başakşehir karşısında 2-0 geriye düştü. Beşiktaşlı taraftarlar, golden sonra da bu tezahürata devam etti ve üstüne futbolculara tepki göstererek "Formayı çıkarın, ... gidin" tezahüratlarında bulundu. Protestolar, maç bitene kadar devam etti.

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte 48 puanda kalan Beşiktaş, 4. sırada konumlandı. Üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir ise 45 puanla 6. sıraya yerleşti. Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.Öte yandan Siyah-beyazlılar, tüm kulvarlarda son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kara Kartal, o galibiyeti de ligin lideri ezeli rakibi Galatasaray'a karşı 2-1'lik skorla aldı.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, RAMS Başakşehir'e sahasında 2-0 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hakan şen:
    Bir GS li olarak BJK ye sempatim vardı, FB’liler gibi ezikce yıllardır devam eden beceriksizliğini GS’ye atmaya başladılar beter olun amatörler 16 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AHA ŞİMDİ BU EZIKLER YINE AYNI NAKARATI ÇALAR BIZIM TAKIM RAKİP SEÇİYOR BIZ GALATASARAY I YENDIK DİYE 7 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Avrupa Ligi'ne Samsunspor gidecek Bunu herkes böyle bilsin 5 1 Yanıtla
  • 6490203:
    gönüllerin arkadan şampiyonlu beşikişikiktişiktaşk 4 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Daha dikiş tutmaz bunlar hedef 2. Lig 2 2 Yanıtla
  • 6490203:
    Beşiktaş 33 yıl önce namalup şampiyon olmuş takımdır asla yenilmez 3 1 Yanıtla
  • 6490203:
    yalan haber 3 0 Yanıtla
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