Van'da Bayram Alışverişi Hayal Kırıklığı

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da Cumhuriyet ve Maraş caddesinde bayram alışverişi nedeniyle beklenen hareketlilik yaşanmadı. En çok tatlı dükkanları iş yaparken bir vatandaş, "Bayrama da hiçbir şey alamadım eve eli boş gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş ise, "Piyasa kuru kalabalık, başka bir şey yok. Her taraf dolu insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah her şey güzel olur. Ben emekli bir adamım benim gücüm yetmiyor alışveriş yapmaya, ancak şeker alabilirim" dedi.

Ramazan Bayramı'na bir gün kala Van'da yaşayan vatandaşlar artan fiyatlar nedeniyle bayram alışverişi yapamamaktan, esnaf ise işlerinin düşüşünden dert yandı. Bir vatandaş, "Her şey pahalanmış hiç kimse bir şey alamıyor. Valla halimiz iyi değil, sonu hiç iyi görünmüyor. Esnaf zaten satışlarını yapıyor. Dışardan gelen mallar pahalı, zamlı geliyor" dedi.

"Eve eli boş gidiyoruz"

Bir vatandaş, "Parayla hiçbir şey alınmıyor. Her şey pahalanmış. 1 kilo şeker 800 TL olmuş. Emekli yine 4- 5 kuruş alıyor. Emeksizler perişan olmuş. Elimde gördüklerinize bin 600 TL ödedim. Bayrama da hiçbir şey alamadım eve eli boş gidiyoruz. Bu sene kimse bayram gezmesin şekerde almasınlar" şeklinde konuştu.

İsa isimli vatandaş, "Görüyorsunuz değil mi? Ne alış var ne veriş. Her şeyi tozpembe gösteriyorlar ama tozu gitmiş pembesi kalmış, o pembede gidecek. Bayramda birşeyler de alamıyoruz alım gücü yok. İnsanlar bir şeyler alamıyor. Bugün aldıklarını yarın o fiyata alamıyorlar. İnsanlar zor durumda" diye konuştu.

"Her şey ateş pahası"

Bir başka vatandaş, "Belli zaten her şey söyleyecek bir şey yok ki. Böyle giderse daha da kötü olacak. Her şey ateş pahası olmuş. Cenabı Allah yardım etsin. Belli her şey ortada bir şey dememize gerek yok" derken başka bir vatandaş, "Kimsenin elinde poşet bulamazsınız çünkü hayat pahalılığı başını alıp gidiyor. Vatandaş 10 alması gerekirken 1 alıyor. 5 kilo alması gereken yarım kilo alıyor. Daha ne olacak ki? Düzelir mi; hayatta düzelmez" ifadelerini kullandı.

"Üstümdekileri üç yıldır giyiyorum"

Başka bir vatandaş, "Zor geçim çok zor. Bayram alışverişinin yarısını yaptım. Yarısı kalmış misafir şekeri almadım. Çocuklara şeker, kolonya aldım. Giyim falan yok zaten, ben emekli memurum. 13 yıl önce emekli oldum bugüne kadar herhangi bir şey alamadık. Üstümdeki kıyafetler 3 yıllık kıyafetlerdir. Gidip mağazada kıyafet alacak gücüm yok. Maalesef yeni elbiseler alamıyorum. Bayram ikramiyesi içinde para yok ki ödesinler. Kasada para yok bitirdiler. Piyasada para olsa her şey ucuzlar" dedi.

Vatandaş, "Piyasa kuru kalabalık, başka bir şey yok. Her taraf dolu insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah her şey güzel olur. Ben emekli bir adamım benim gücüm yetmiyor alışveriş yapmaya, ancak şeker alabilirim. Emeklilerin durumu 40- 50 bin alanların durumu iyidir. Ama 25-30 alanların durumu hoş değil, emeklinin durumu hiç iç açıcı değil, devletin gücü olsa maaşlarımızı arttırır kanaatindeyim" diye konuştu.

"Her gün zam esnaf kan ağlıyor"

Vatandaş, "Vallahi bu enflasyonda bu varlıkta biraz zor çünkü yani olmayan da var yani. Bayram alışverişi yapmayan da çok var. Ne olacak; gidin ona sorun. Gidin baştaki reise söyleyin. Bu başta olduğu sürece ben kendi fikrimi söyleyeyim biraz zor düzelir. Çünkü hep zam, zam, zam... Esnaf kan ağlıyor. Vergi ve zamlardan, İş yok bir çok esnaf kapatmış" dedi.