Vanlılar Yayla Şenliği\'nde Demokrasi ve Yargı Tartışıldı

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(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 'Vanlılar Yayla Şenliği'nde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Maalesef hala Türkiye'de demokrasiye ve yargıya tam anlamıyla inanacağımız bir ortamın, olmadığını yaşıyoruz, görüyoruz. Seçimle gelen başkanlarımıza hala milletin iradesine saygı duymadan çeşitli zorluklar çıkarıyorlar" dedi.

İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu 'Vanlılar Yayla Şenliği' düzenledi. Şenliğe; Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM ve DBP Van il başkanları, ilçe belediye eş başkanları, çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları ve meclis üyeleri, Anadolu Dernekler Federasyonu Başkanı Bayram Çiftçioğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Vanlı vatandaşlar katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Umarım mutlusunuzdur, burada sizleri ağırlamaktan büyük bir şeref duyuyoruz. Vanlı komşularımızı biz tanırız, Vanlı komşularımızı biliriz, onların mertliğini cesurluğunu misafirperverliklerini biliriz, nereden biliriz kapılarını çaldığımızda kimsin diye sormayıp bize çay ikram etmelerinden biliriz. Bir sorun olduğunda bize sarılıp gel birlikte çözelim demelerinden biliriz. Dolayısıyla biz Vanlı komşularımızdan razıyız, iyi ki varsınız sizlerle gurur duyuyoruz. Tuzla'da bir kardeşiniz, abiniz, arkadaşınız, bir belediye başkanınız olarak her zaman Vanlı komşularımın yanında olacağımı bilmenizi isterim" dedi.

"Türkiye'de demokrasiye ve yargıya tam anlamıyla inanacağımız bir ortamın olmadığını görüyoruz"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bir kaç defa Van'a gittim. Van hem tarihsel birikimiyle, hem de doğal güzelliğiyle Türkiye'nin incisi bir kentiniz ve çok şanslısınız. Abdullah Başkanımla 2015 yılında biz birlikte meclise seçilmiştik ben de milletvekili olmuştum. Tam da dün Suruç katliamıyla başlayan Türkiye demokrasisine çok ağır darbeler vuran süreçlerin başlangıcı olmuştu. Sonrasında da 10 Ekim katliamını yaşamıştık. Maalesef hala Türkiye'de demokrasiye ve yargıya tam anlamıyla inanacağımız bir ortamın, olmadığını yaşıyoruz, görüyoruz. Seçimle gelen başkanlarımıza hala milletin iradesine saygı duymadan çeşitli zorluklar çıkarıyorlar. Buna karşı hep birlikte tavır alan Van halkını da sizin nezdinde sevgiyle saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

"Halkın iradesi önünde hiçbir güç, hiçbir kimse engel olamaz"

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, "Ataşehir Belediye Başkanım güzel bir konuşma yaptı. Halkın iradesi önünde hiç bir güç, hiçbir kimse engel olamaz o durum yaşadığında biz de Adalarda yüksek sesle sesimizi duyurduk ve bugün aramızda olmalarından dolayı da Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarıma tekrar hoş geldiniz diyorum iyiki varsınız" diye belirtti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise şunları söyledi:

"İnsanın başı nerede olursa olsun köklerinden beslenir. Yaşar Kemal İstanbul'da yaşıyordu ama Çukurova'yı, Van'ı, Süphan'ı yazıyordu. Çünkü oradan besleniyordu. Siz de buradasınız ama aklınız gönlünüz ister istemez geldiğiniz yerdedir. Oradan asla kopamazsınız. Ataşehir belediye başkanımız bana sordu, 'Hocam bundan önce hiç Vanlı olarak İstanbul'da belediye başkanı oldu mu?' diye. Benim bildiğim olmadı dedim. Bu ilktir, buzu kırdık kenarından ve inşallah devamı gelecek"

"Bu yürüyüş iktidar değişikliği gerçekleştirecek ve o iktidar demokratikleşecek"

Bizim eşit temelde kardeşçe bir arada yaşamaya ihtiyacımız var. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde Kürdüyle, Türküyle, lazıyla çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle birlik beraberlik ve kardeşlik istiyoruz. Ama birilerinin bu çok hoşuna gitmiyor. Onun için bu tür oyunların bozulabilmesi ve gerçek anlamda Cumhuriyetin içinin demokrasi ile taçlandırılması az bir zamana sayırdır. Öyle düşünüyorum ki yakın zamanda bu yürüyüş iktidar değişikliği gerçekleştirecek ve o iktidar demokratikleşecek. ve bundan sonra Türkiye eşit temelde bir arada yaşamanın önünü açacaktır."