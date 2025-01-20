Voleybolda Yenişehir Belediyespor'dan Protesto Eylemi - Son Dakika
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Voleybolda Yenişehir Belediyespor'dan Protesto Eylemi

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Yenişehir Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun verdiği kararı protesto etmek için maçta ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Takım, rakibin servisini almamak için bilinçli olarak servisten kaçındı. Bu durum, sporun ve siyasetin iç içe geçtiği bir ortamda önemli bir tartışma başlattı.

20.01.2025 10:16  Güncelleme: 10:21
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- Voleybolda görülmemiş protesto

BURSA - Voleybol Erkekler 2. Lig 2 Grup'ta bulunan Yenişehir Belediyespor, sahasında oynadığı ve setlerde 2-0, üçüncü sette de 14-12 öndeyken yaşanan olaylar yüzünden Gölcük Belediyespor'un hakemlerin davetine rağmen maça çıkmaması nedeniyle yarım kalan müsabaka için Türkiye Voleybol Federasyonu'nun verdiği kararı protesto etti.

Cengiz Göllü Spor salonunda Doğu Akademi ile karşılaşan Yenişehir Belediyespor'lu sporcular ilk üç sayıda topa hiç müdahale etmediler. İkinci sette de servis kullanması gereken Yenişehir Belediyespor, verilen sürede bilinçli olarak servisi kullanmadı ve servis Doğu Akademi'ye geçti.

Maçı Yenişehir Belediyespor 3-0 galip kapattı

Maçı izlemeye ve Yenişehir Belediyespor'u desteklemeye gelen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TVF'nin verdiği kararın yanlış olduğunu belirterek, "İlk izlenimimiz siyasi bir karar olduğu yönünde. Yarın Ankara'da gerekli incelemeleri yapıp ilimizin güzide kulübü Yenişehir Belediyespor'un uğradığı haksızlığı ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Maalesef ki siyaset spora da bulaşmıştır" dedi.

Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın da yapılan protestonun anlamlı olduğunu dile getirerek, "Sahada kazandığımız Gölcük maçını maalesef ki masa başında kaybettik. Play-off şansımız TVF'nin verdiği yanlı kararla kalmamıştır. Bizim amacımız voleybol sporunu sevdirmek ve TVF katkı sunmaktı. Bu sezon liglere yeni katıldık ve hedefi olan bir takımız. Ancak TVF bizim elimizi kolumuzu bağladı. Bize göre tamamen Gölcük Belediyespor kollanmıştır. Bu karar yanlı bir karardır. Buna itirazımızı yaptık ve gerekirse mahkemeye de gideceğiz. Elimizde hem tutanaklar, hem olayların görüntüleri mevcuttur. Ancak TVF karar verirken ne bu tutanakları ne de görüntüleri yok saymıştır. Bu gün takımımın yaptığı protestoyu anlamlı buluyor ve destekliyorum. TVF'nun bu kararı Play-Off maçları başlamadan yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Voleybolda Yenişehir Belediyespor\'dan Protesto Eylemi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Voleybolda Yenişehir Belediyespor'dan Protesto Eylemi - Son Dakika

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