Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Yahyalı\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen anma programında, şehitler için dualar edildi ve 15 Temmuz gecesinin anlamı bir kez daha hatırlatıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konuşmasında Türk Milleti'nin birliğini ve dirliğini koruduğu bu geceyi vurgulayarak, hain darbe girişimini engelleyen kahramanları da anarak, milletin birlik ve beraberliğini vurguladı.

16.07.2024 15:32  Güncelleme: 15:33
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Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen anma programı, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Programa Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, protokol üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an tilaveti yapıldı ve şehitler için dualar edildi. Program boyunca vatandaşlar, 15 Temmuz gecesinin anlam ve önemini bir kez daha hatırlama fırsatı buldu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk programda yaptığı konuşmada; 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk Milleti'nin birliğini ve dirliğini koruduğu en uzun ve en karanlık gece olduğunu vurguladı. Öztürk, konuşmasında şunları söyledi;

"2016 yılının Temmuz ayında, 15 Temmuz gecesi, vatan ve millet için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. O gece, izzet ve şerefimizi koruduğumuz, hainlere derslerinin verildiği, birliğe ve dirliğe kurşun sıkılan bir geceydi. Rabbimizin zafer destanı yazdırdığı gecede, kendi selasını duyup şehadete koşan kahramanlarımızı anmak için buradayız."

Başkan Öztürk, hain darbe girişimini engelleyen kahramanları da unutmadı ve tüm katılımcılara seslenerek şu mesajı verdi; "Bugün bu meydanda herkes şunu haykırmak için burada. Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız. Asım'ın Nesli diyordu' ya gerçek nesilmiş, işte namusunu çiğnetmedi çiğnetmeyecek. Bu vatan ve bu millet çok ihanet ve çok hainler gördü ama 15 Temmuz gibisini asla görmedi. 15 Temmuz 2016 tarihinde, karanlık güçlerin oyuncağı olmuş hainlerin ihanet planlarını çöpe atan kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz."

Öztürk, konuşmasında merhum Mehmet Akif Ersoy'un 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı' sözlerine de yer vererek, şunları ekledi; " Sultan Alparslan'dan itibaren tekbir sesleriyle Müslümanlaşan ve asırlar boyu iyiliğin, adaletin medeniyetin beşikliğini yapmış Anadolu toprakları, bugünlere kolaylıkla gelmemiştir. Zalimler her zaman olmuş, ama karşılarında hakka ve adalete gönül vermiş, dağ gibi kahramanları bulmuştur. Hainler her zaman olmuş, ama karşılarında ölümü ölümsüzleştiren korkusuz yiğitleri bulmuştur. Hepimiz bu dünyada, mutlu, huzurlu bir hayat yaşamayı, öldükten sonra da rahmetle anılmayı isteriz. O zaman yapacağımız tek şey; çocuklarımızı sokakların insafına terk etmek değil, onları iyi insanlar olarak topluma kazandırmaktır. Onları; Allah'ını bilen, Peygamberini tanıyan, vatanını seven, kul hakkına riayet eden, dürüst, adaletli, merhametli, yardımsever, güzel ahlaklı, kısacası, Müslümanca hayat yaşayan insanlar olarak yetiştirmek zorundayız. O zaman, Allah'ın yardımı hep bizimle olacak ve zalimler hiçbir şekilde bizim birliğimizi, dirliğimizi bozamayacaktır."

Konuşmanın ardından, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Yahyalılı sanatçı Zehir Artun, söylediği türkülerle programa renk kattı ve duygusal anlar yaşattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Esat Öztürk, Demokrasi, 15 Temmuz, Yahyalı, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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