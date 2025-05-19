Yalçın Mumcu'ya Japon Nişanı - Son Dakika
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Yalçın Mumcu'ya Japon Nişanı

Yalçın Mumcu\'ya Japon Nişanı

AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, Japonya'dan Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı aldı.

19.05.2025 09:21
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Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu'ya Japonya İmparatorluk Nişanı verildi. Japonya'nın en prestijli devlet nişanlarından biri olan "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı", Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen özel bir törenle Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko tarafından Yalçın Mumcu'ya takdim edildi.

Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki yıkıcı deprem ve ardından oluşan tsunami, sadece Japonya'yı değil tüm dünyayı derinden sarsmıştı. Felaketin ardından Türkiye, dost ülkeye destek amacıyla arama-kurtarma ekiplerini hızla bölgeye sevk etti. O dönemde Bursa AFAD İl Müdürü olan ve şu anda Aydın'da görev yapan Yalçın Mumcu, bu yardım seferberliğinde önemli bir rol üstlendi. AFAD Aydın İl Müdürlüğü görevini sürdüren Yalçın Mumcu'nun liderliğindeki Türk arama-kurtarma ekibi, Japonya'da görevini en uzun süre sürdüren ekiplerden biri oldu. Zorlu koşullarda büyük bir özveriyle çalışan ekip, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına önemli katkılar sundu. Japon halkı ve yetkilileri tarafından takdirle karşılanan bu çaba, 14 yıl sonra Japonya'nın en prestijli devlet nişanı ödülüyle teşekkür edildi.

Japonya hükümeti tarafından verilen en prestijli devlet nişanlarından biri olan "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı", Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen özel bir törenle Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko tarafından AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu'ya takdim edildi.

"Ülkemiz ve milletimizi adına gurur verici"

Çalışma hayatı başarılarla dolu olan ve başarılı çalışmalarını Aydın'da devam eden AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, aldığı bu büyük onuru "ülkem ve milletimiz adına gurur verici" diye değerlendirdi. 2011'de yaşanan felakette verilen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmek için Japonya'ya gönderildiklerini belirten Mumcu, Japon halkına yardım etmenin kendileri için bir görev ve insanlık sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

"Türk ekibinin Japon halkı üzerindeki etkisini unutmadık"

Törende konuşan Büyükelçi Katsumata Takahiko, Mumcu'nun ve Türk ekibinin Japon halkı üzerindeki etkisini unutmadıklarını belirterek "Zor zamanlarda gösterilen dostluk unutulmaz. Türkiye'nin ve özellikle Mumcu'nun katkısı Japon halkının kalbinde yer etmiştir" diye konuştu.

AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu'ye verilen bu ödül, Türkiye'nin uluslararası krizlerdeki dayanışma ruhunu ve AFAD'ın dünya çapındaki saygınlığını yeniden gözler önüne serdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalçın Mumcu'ya Japon Nişanı - Son Dakika

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