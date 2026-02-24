Yaren Leylek'in Eşi Erken Geldi - Son Dakika
Yaren Leylek'in Eşi Erken Geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Yaren Leylek\'in Eşi Erken Geldi
24.02.2026 16:06  Güncelleme: 16:55
Yaren Leylek\'in Eşi Erken Geldi
Adem Yılmaz, 15 yıllık dostluğu olan Yaren leyleğin eşinin erken gelişine sevindi.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde (Leylek köyü), balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlünde taht kuran Yaren leyleğin eşi, bu sabah saatlerinde yuvaya geldi. Köyde bir haftalık erken vuslat için herkes heyecanlanırken, 15'inci kez Yaren ile buluşmayı hayal eden balıkçı Adem Yılmaz, "Çok özledim onu, gözüm yollarda. En erken 28 Şubat'ta gelmişti. Eşi bu kez daha erken geldi" dedi.

ROMANLARA, FİLMLERE KONU OLAN DOSTLUK

Aralarındaki 15 yıllık dostlukla Türkiye'de ve yurt dışında milyonların kalbinde taht kuran Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin buluşması bu yıl erken olacak gibi görünüyor. 15 yıl önce başlayan dostluğun hikayesi romanlara, belgesel ve filmlere konu olmuştu. Doğaseverlerin ve Adem amcanın şubat ayının sonunda yolunu gözlediği Yaren leylek geçen yıl 15 Mart'ta, eşi ise 2 gün önce yuvaya gelmişti.

Eşi ilk kez bu kadar erken geldi, herkes dört gözle Yaren'i bekliyor

LEYLEK KÖYÜNÜN BU YILKİ İLK MİSAFİRİ

Yaren leyleğin eşi bu sabah yuvaya geldi. Hatta Leylek köyünün ilk misafiri de bu leylek oldu. Sabah kalktığında yuvada leylek gören Adem Yılmaz, önce Yaren leylek sanarak heyecanlandı ancak sonra eşi olduğunu fark etti. Adem Yılmaz'ın evinin bacasına ve çatısına konan leylek, Eskikaraağaç Mahallesi sakinlerini de heyecanlandırdı.

Adem Yılmaz ve Yaren

"MARTIN İLK HAFTASINDA GELİRDİ ÖNCEDEN"

Yılmaz, leyleklerin bugünlerde gelmesini beklediklerini belirterek, "Eşi geldi. Leylek köyünün de bu yıl gelen ilk leyleği bu. Eğer sağsa, başına bir şey gelmezse en fazla bir hafta gecikmeyle Yaren de gelir. Çok özledim onu gözüm yollarda. En erken 28 Şubat'ta gelmişti eşi ilk kez bu kadar erken geldi. Martın ilk haftasında gelirlerdi önceden" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karacabey, Hayvanlar, Yaşam, Yerel, Bursa, Doğa

