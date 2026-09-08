YENİ Parti Tire İlçe Başkanlığı açıldı

(İZMİR) - YENİ Parti Tire İlçe Başkanlığının açılışı, partililer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, Tire'de çiftçi ve üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek artan maliyetler nedeniyle üreticinin her yıl daha fazla borçlandığını söyledi. YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan "Herkes Özgür Özel gibi mücadele ettiğinde ancak gerçekten iktidar olabilecek potansiyeli yakalarız" derken, YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel de "25 yıldır bu ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi o seçimde ilk kez ikinciliğe düştü ve yenildi" ifadesini kullandı.

YENİ Parti İzmir'de ilçe binalarından bir yenisini daha açtı. YENİ Parti Tire İlçe Başkanlığının açılışı için düzenlenen törene YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Deniz Yücel, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, YENİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeleri, YENİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, YENİ Parti Tire Kurucu İlçe Başkanı Gürol Soyuer, YENİ Parti Tire Örgütü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, Tire'nin tarım ve hayvancılık açısından önemine dikkat çekerek ilçedeki üreticilerin yaşadığı sorunlara değindi. Güç, artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçinin üretim yaparken borçlandığını belirterek, gençlerin tarımdan uzaklaştığını ve çiftçiliğin geleceği olan bir meslek olmaktan çıkarıldığını söyledi. YENİ Parti'nin halkın değişim isteğinin siyasi karşılığı olduğunu vurgulayan Başkan Güç, yapılacak ilk genel seçimde YENİ Parti'nin iktidar olacağını belirtti.

GÜÇ: ÇİFTÇİLİĞİN GELECEĞİ KALMADI

YENİ Parti'nin yalnız bırakılan çiftçi ve üreticilerin yanında yer aldığını aktaran YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, "Bugün YENİ Partimizin Tire'deki yeni yuvasını hep birlikte açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. YENİ Partimizin siyasi anlayışının merkezinde makamlar değil, millet vardır. İlçe başkanlıklarımız çiftçimize, üreticimize, esnafımıza, emeklimize, kadınlarımıza ve gençlerimize açık olacak. Kimsenin siyasi görüşüne bakmadan, herkesin derdini dinleyecek, herkesin yanında olacağız. YENİ Parti olarak Türkiye'nin umudu olmak gibi büyük bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Tire; toprağıyla, bereketiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla ve çalışkan insanlarıyla bu ülkenin önemli üretim merkezlerinden biridir. Burada toprağın ne demek olduğunu, üretmenin ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Sabahın ilk ışığında tarlaya gitmenin, hayvanına bakmanın, ürününü yetiştirmenin ne demek olduğunu sizlerden daha iyi kimse bilemez. Ama bugün Tireli üreticimizin önünde çok büyük sorunlar var. Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, tohum pahalı, elektrik pahalı, ekipman pahalı. Çiftçimiz daha ürününü tarladan kaldırmadan borcunu hesaplamaya başlıyor. Üretirken kazanması gereken insanımız, her yıl biraz daha borçlanıyor. Sonra ne oluyor? Çiftçinin çocuğu toprağa bakıyor ve kendisine başka bir gelecek arıyor. Gençlerimiz tarımdan uzaklaşıyor. Yıllardır gençlerimize tarımdan geçinebilecekleri, geleceğini bu topraklarda kurabilecekleri bir hayat sunulmadı. Üretici yalnız bırakıldı. Çiftçilik, geleceği olan bir meslek olmaktan çıkarıldı. Böyle devam ederse yarın bu tarlalarda kim üretim yapacak?" diye konuştu.

"YENİ PARTİ BİRİKEN TALEBİN SİYASİ KARŞILIĞI"

AKP iktidarına karşı toplumda büyük bir tepki olduğunu ve halkın iktidar değişikliği istediğini belirten Başkan Güç, "Bugün Türkiye'nin en önemli gündemi yine ekonomi. Ama Tireli'ye enflasyonu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çünkü siz bunu zaten her gün yaşıyorsunuz. Pazara gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Markete gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Mazot alıyorsunuz, görüyorsunuz. Gübre alıyorsunuz, görüyorsunuz. Çocuğunuzun okul masrafını öderken görüyorsunuz. Ay sonunu getirmeye çalışırken görüyorsunuz. Artık milletin sabrı değil, bu iktidarın süresi tükenmiştir! Çünkü mesele artık yalnızca ekonomi meselesi değildir. Mesele, Türkiye'nin nasıl yönetildiği meselesidir. Aynı politikalarla, aynı anlayışla, aynı hatalarla farklı bir sonuç bekleyemezsiniz. AKP iktidarı artık Türkiye'nin sorunlarını çözme kabiliyetini kaybetmiştir. Milletimiz de bunun farkındadır. Milletimiz artık değişim istiyor. İşte YENİ Parti, Türkiye'de yıllardır biriken bu büyük değişim talebinin siyasi bir harekete dönüşmesidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün bu büyük değişim yürüyüşünün öncülüğünü yapmaktadır. Ama şunu özellikle söylüyorum: Bu yürüyüşün asıl sahibi milletimizdir" ifadelerini aktardı.

BAKAN: HERKES ÖZGÜR ÖZEL GİBİ MÜCADELE EDERSE İKTİDAR OLURUZ

Genel Başkan Özgür Özel'in büyük bir özveriyle hareket ettiğini ve bunun iktidarı getireceğinden bahseden YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, "YENİ Parti olarak bu ülkede demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, iyi bir eğitim isteyen, iyi bir gelecek isteyen, refah isteyen ve adalet isteyen, kuvvetler ayrılığı isteyen kim varsa onlarla beraber bu toplumsal mücadeleyi büyütmek zorundayız. Haftanın en az bir günü cezaevinde geçiyor bizim. Sabah eğer İzmir'deysem Buca Kırıklar Cezaevi'nin içinde, kampüste 3 cezaevi geziyorum; oradan çıkıyorum, 3 cezaevi de Şakran'da geziyorum, düşünün. Sabah giriyoruz cezaevine, akşam çıkıyoruz. Silivri'ye gidiyoruz aynı şekilde, Tekirdağ'a gidiyoruz aynı şekilde. Ama arkadaşlar, bizim tüm bu mücadelemiz, tüm bu yoğunluğumuz Özgür Özel'den fazla değil. Yani herkes Özgür Özel gibi mücadele ettiğinde ancak gerçekten iktidar olabilecek potansiyeli yakalarız. Özgür Özel meclise girdiğinde Grup Başkanvekili olarak AK Partililerin bacakları titrerdi. Niye biliyor musunuz? O meclis bitmezdi yani. Sabaha kadar mücadele ederdi" diye konuştu.

YÜCEL: AKP'Yİ İLK DEFA İKİNCİ PARTİ YAPTIK

Özgür Özel liderliğindeki kadrolar olarak AKP'yi ilk defa ikinci parti konumuna düşürdüklerini ve iktidarın bu yüzden operasyonlarla önlerini kesmeye çalıştığını aktaran YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde bir yola çıktık. 4-5 Mayıs Kurultayı sonrasında yaşanan değişim süreci, ardından girdiğimiz ilk seçimde partimizi Türkiye'nin birinci partisi yaptık. 47 yıl sonra ilk kez o dönemki partimiz Türkiye'nin birinci partisi oldu. 25 yıldır bu ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi o seçimde ilk kez ikinciliğe düştü ve yenildi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul'daki belediyelerimize, Adana'da, Antalya'da, Mersin'de, İzmir'de, Türkiye'nin birçok yerinde belediyelerimize, yol arkadaşlarımıza, siyaset arkadaşlarımıza yönelik birtakım operasyonlar yapıldı. YENİ Parti teslim olmayanların, cesaretli insanların, mücadeleci insanların ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden, onun yolundan asla ve asla sapmayan insanların adresidir. Tire'de de öyle olacaktır, İzmir'de de öyle olacaktır, Türkiye'nin her yerinde de öyle olacaktır. ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde çıktığımız bu yolda ilk seçimde de YENİ Parti'yi Türkiye'de iktidar yapacağız" dedi.

SOYUER: SİYASET İNSANLARI ORTAK DEĞERDE BULUŞTURMAKTIR

İlçenin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve ilçe binasının bu sorunlara çözüm aranacak bir merkez olduğunu aktaran YENİ Parti Tire Kurucu İlçe Başkanı Gürol Soyuer, "Bu bina örgütümüzün çalışma merkezi olmasının ötesinde her vatandaşımızın kendisini ifade edebileceği, derdini anlatabileceği, önerilerini paylaşabileceği açık bir kapı olacaktır. Bizim anlayışımızda siyaset insanları birbirinden uzaklaştırmak değil, ortak değerlerimiz üzerinde buluşturmaktır. İlçemizdeki esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın sorunlarını, beklentilerini biliyoruz. Halkımızın beklentilerine cevap vermek, umutsuzluklarını ortadan kaldırmak için mahalle mahalle, ev ev dolaşıp vatandaşlarımızla buluşacağız, gençlerimizi dinleyecek, kadınlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin ve çalışanlarımızın yanında olacağız" dedi.