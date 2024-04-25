Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı - Son Dakika
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Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale\'de haka dansı yaptı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'nda düzenlenen anma töreninde Yeni Zelanda askerleri 'haka' dansı yaptı. Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda yabancı ülkenin temsilcileri katıldı. Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun karşılama gösteriyle geldi. Törende ilahiler okunup, dua edildi. Anma töreninde Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little bir konuşma yaptı. Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunularak, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları okundu. Konuşmaların ardından savaşta ölen Yeni Zelanda askerleri için ülke bayrağı törenle yarıya indirilerek, saygı duruşunda bulunuldu. Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi.

25.04.2024 14:04  Güncelleme: 14:06
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'nda düzenlenen anma töreninde Yeni Zelanda askerleri 'haka' dansı yaptı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümünde Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda yabancı ülkenin temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun karşılama gösteriyle geldi. Törende ilahiler okunup, dua edildi. Anma töreninde Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little bir konuşma yaptı. Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunularak, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları okundu. Konuşmaların ardından savaşta ölen Yeni Zelanda askerleri için ülke bayrağı törenle yarıya indirilerek, saygı duruşunda bulunuldu. Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı - Son Dakika
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