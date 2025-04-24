Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan: Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin Kentsel Dönüşümü Bir An Evvel Depreme Dayanıklı Hale Getirilmeli

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da; İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili "Özellikle İstanbul'un ve Marmara Bölgesi'nin bu kentsel dönüşümünün depreme dayanıklı hale getirilmesinin bir an evvel tamamlanması gerekir. Bununla beraber deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması, son derece önemlidir" dedi. Erbakan, kayyum uygulamasını eleştirerek "Halkın seçtiği meclis üyeleri başkan vekilini seçmeli" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Çorum'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları Programı'nda konuştu. Erbakan," Türkiye'de 'Terörsüz Türkiye' sloganı ile bir süreç başlatıldı. Biz tabi ki Yeniden Refah Partisi olarak, terörsüz Türkiye'ye karşı çıkmamız söz konusu olamaz. Bir kişinin dahi burnunun kanamasına rıza göstermemiz söz konusu olamaz. Ancak bununla birlikte terörsüz Türkiye'ye gidileceği yolda 50 bin kişinin katili olan teröristlere ve terör örgütüne birtakım tavizler verilmesine ve pazarlık konusu yapılmasına da karşı olduğumuzu daha önce ifade ettik. Abdullah Öcalan ile ilgili karar merci devlet yetkilileri de değil, Adalet Bakanlığı da değil, Meclis de değil, şehit aileleridir" dedi.

"Depremle ilgili siyasi çekişmeye girmeden tedbir alınmalı"

İstanbul'da yaşanan depremlere ilişkin soruları da yanıtlayan Erbakan, "Tabi burada kadere iman ediyoruz. Elbette ki Cenabıallah'ın dediği olur. Ancak burada Cenabıallah bizlere bir akıl vermiş ve o aklınızla da tedbir alın diye emretmiş. Tedbire tevessül farzdır. Gerekli tedbirler alınmadan, depreme hazırlı olmadan başımıza gelenlerden biz sorumlu oluruz. Bu tedbirlerin mutlaka alınması lazım. Özellikle İstanbul'un ve Marmara Bölgesi'nin bu kentsel dönüşümünün depreme dayanıklı hale getirilmesinin bir an evvel tamamlanması gerekir. Bununla beraber deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması, son derece önemlidir. Daha önce bu toplanan deprem vergilerinin biliyorsunuz, yerinde kullanılmadığına ilişkin haberler ortaya çıktı. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin olduğu şehirlerimizde bu hazırlıkların mutlaka yapılması gerekir. Hem iktidarın hem yerel yönetimlerin mutlaka ilgili bakanlığın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir siyasi çatışmaya girmeden çekişmeye girmeden el birliğiyle bu tedbirleri bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

"AK Partiliye başka, CHP'liye başka Dem Partiliye ayrı hukuk işletmek, hukuk devletine yakışmaz"

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili Yeniden Refah Partisi'nin görüşünün ne olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Erbakan, şunları söyledi:

"Tabi böyle bir durumda yargılamanın mutlaka adil bir şekilde yapılması ve siyasi birtakım hesaplarla yürütülmemesi gerektiğini ifade ediyoruz, temenni ediyoruz. Ancak Türkiye'de milletimizin de bizlerin de bu konuda şüpheleri var. Adaletin maalesef tam manasıyla tecelli ettiğine dair inanç toplam genelinde de zayıflamış durumdadır. Ama inşallah temennimiz adil bir yargılamanın olması adil bir soruşturmanın yürütülmesidir. Diğer önemli bir husus burada sadece Sayın İmamoğlu ve CHP'li belediyeler değil, Belediyesi olan bütün partilerin belediyesine aynı yaklaşımla eşit bir muamelenin yapılması başta iktidar partisi AK Partili belediyeler ile ilgili de bu gibi iddialar olduğu zaman gerekli işlemlerin yapılmasıdır. Adaletin gereği budur.

Yani burada 2019 itibarıyla muhalefet partilerinin eline geçen belediyelerde başta Ankara ve İstanbul Belediyeleri olmak üzere yüzlerce dosya ortaya çıkartıldı. Basında bunlar tartışıldı, yansıdı, savcılıklara suç duyurularında bulunuldu. Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş televizyonlara çıkıp bu dosyaları gösterdi. Usulsüz harcamalar, israflar, yolsuzluklar, haksız kazançlar ve bütün bunlarla ilgili hiçbir adım atılmıyor. Ama gidip CHP'li belediyelere veya sayın İmamoğlu'nun üzerine gidiliyor. Bu da tabi adaletli bir yaklaşım değildir. Biz burada kimin tarafındayız. Hiç kimsenin tarafında değiliz. Adaletin tarafındayız. Eğer bir yolsuzluk oluyorsa, bir usulsüzlük oluyorsa CHP'li de olsa, AK Partili de olsa DEM Partili de olsa, Yeniden Refah Partili de olsa, aynı muamelenin yapılması, hukukun işletilmesi, adil bir yaklaşımla bu konuya yaklaşılması gerekir. Ama siz Ak Parti olunca dosyaları rafa kaldırırsanız, AK Partiliye başka, CHP'liye başka Dem Partiliye başka hukuk uygularsanız, bu tabii ki bir hukuk devletine yakışır bir durum olmaz."

"Kayyum atanması yerine belediye meclisinden başkan vekili seçilmesinden yanayız"

Erbakan, "Kayyuma neden karşı çıkıyorsunuz" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Biz kayyum atanması yerine, seçilmiş olan belediye meclis üyelerinin bir başkanvekili seçmesi kendi içinden çok daha demokratik çok daha uygun bir yoldur diye ifade ettik. Bir atanmış memurun seçilmiş bir kimsenin yerine getirilmesi, demokratik bir yöntem, demokratik bir usul değildir. Bir kimsenin atamayla gelmesi yerine seçilmiş olan belediye meclis üyelerinden, halkın iradesiyle meydana gelmiş belediye meclisinden bir belediye başkan vekilinin seçilmesi onun yerine çok daha demokratik ve çok daha hakkaniyetli bir durumdur" dedi.