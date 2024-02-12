Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent Seçim Koordinasyon Merkezi\'ni Açtı

Yerel

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Batıkent Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğim günden bu yana Yenimahalle için ne söz verdiysem fazlasıyla yerine getirdim. 'Batıkent'i otel konumundan çıkartacağım, sosyal yaşamı getireceğim' demiştim. 'Anneler babalar pencere önlerinde sosyalleşmek, eğlenmek için Batıkent dışına çıkan çocuklarını beklemeyecekler' demiştim. Bugün bu sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum" dedi.

ABB Başkanı Yavaş ve Başkan Yaşar, Batıkent Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, CHP Ankara Milletvekilleri Aylin Yaman, Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım'ın da bulunduğu açılışta vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Yaşar ve Yavaş'ı karşıladı.

Başkan Yaşar açılışta, şunları söyledi:

"Göreve geldiğim günden bu yana Yenimahalle için ne söz verdiysem fazlasıyla yerine getirdim. Batıkent'i otel konumundan çıkartacağım, sosyal yaşamı getireceğim demiştim. Anneler babalar pencere önlerinde sosyalleşmek, eğlenmek için Batıkent dışına çıkan çocuklarını beklemeyecekler demiştim. Bugün bu sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Batıkentliler her şeyin en iyisine layıktır. En planlı semt, sosyal demokratların kurduğu Batıkent'tir. Yaptığımız hizmetlerle Yenimahalle gelişmişlikte 180'inci sıralardan 5'inci sıraya yükseldi. Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Bütün yatırımları sizlerin parasını yine sizlere fayda sağlayan projelere imza atarak yaptık. Kültür ve sanata büyük önem verdik."

PİR SULTAN ABDAL CEMEVİ AÇILIYOR

Kimseyi ayırt etmeden her mahalleye eşit hizmet götürdüklerinin altını çizen Yaşar, şöyle devam etti:

" Türkiye'de ilk defa yetki alanında olmamasına rağmen Cemevi yapan bir belediye başkanıyım. İlçemizde yaşayan vatandaşların dinine, ırkına, mezhebine bakmadan her inanca saygı duyarak eşit hizmet götürüyoruz. Senden benden ayrımı yaparak, halkı kamplaştırarak bir yere varamayız. Cami de bizim Cemevi de bizim. Batıkent'te geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarını başlattığımız Pir Sultan Abdal Cemevi'ni 17 Şubat'ta hep birlikte açacağız ve hep birlikte kardeşliğimizi, barışı böyle sağlayacağız."

Başkan Yavaş ise insana dokunan projeler hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"BİZ HÜKMETMEYE GELMEDİK, HİZMET YAPMAYA GELDİK"

"Bizim projelerimizin hepsinde insan var 'Emeklilere para vereceğiz' diyorlar. İstanbul'daki diyor ki 'İki bin lira vereceğiz', Ankara'daki diyor ki 'Ben beş bin lira vereceğim' Artırın, artırın belki hükümet duyar da onlar sizden fazla verir, hiç olmazsa emeklilerimiz rahat eder. Türkiye'de 30 tane büyükşehir belediyesi var. Benden başka büyükşehir belediyelerinin içerisinde emekliye destek olan yok. Tam 31 bin emekliye, aldıkları bu insancıl olmayan maaşlarına, hiç olmazsa dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. 'Biz de doğal gaz vereceğiz' diyorlar. Türkiye'de benden başka üç yıldır üçer ay mühletli 200 bin aileye doğal gaz veren yok. Biz hükmetmeye gelmedik, hizmet yapmaya geldik. Biz Fethi Başkanım gibi mütevazı bir şekilde bir il idare başkanı, bir sağlık müdürü, bir il müdürü nasılsa kendimizi öyle gördük. Sizlerin parasıyla maaşımızı alıyoruz. Sizlerden aldığımız vergilerle, paylarla sizlere hizmet ediyoruz. Her şeyimiz şeffaf."