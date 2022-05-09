Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler: Organik domates fidesi için metrelerce kuyruk! - Son Dakika
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Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler: Organik domates fidesi için metrelerce kuyruk!

09.05.2022 15:25

Kayseri'ye bağlı Kocasinan Belediyesi tarafından kentin üç ayrı noktasında eş zamanlı olarak 11 bin paket olmak üzere toplam 500 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı. Ata tohumlarından yetişen fidelerden almak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde dağıtım alanına gelerek beklemeye başlarken, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kocasinan Belediyesi tarafından kentin üç ayrı noktasında eş zamanlı olarak 11 bin paket olmak üzere toplam 500 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı.

VATANDAŞLAR BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Ata tohumu olan 'Karahıdır'dan yetişmiş fideden almak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde dağıtım alanına gelerek beklemeye başlarken, metrelerce kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruğun sonu görülmezken, vatandaşlar fide alabilmek için birbiriyle yarıştı.

BELEDİYE BAŞKANI DA ŞAŞIRDI

Dağıtım alanına gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilginin yoğun olduğunu ifade ederek; "Ara verilince ciddi manada beklenti artmış vaziyette. 2 senedir covid-19'dan dolayı dağıtamıyorduk. Bugün yeniden geleneksel 'Karahıdır' olarak bilinen yöresel tohumdan oluşmuş olan domates fidesini dağıtmaya başladık. Vatandaşımızın yoğun kalabalığıyla karşılaştık. Geceden itibaren sırada bekleyen vatandaşlarımız vardı ve sabahın erken saatlerinde fidelerimiz dağıtılmaya başlandı. Bereketli olsun. Bugün yaklaşık 500 bin adet fideyi dağıtmış olacağız ve Kayseri'nin farklı bölgesinde vatandaşımız ekecek" dedi.

500 BİN FİDE 1 SAATTE TÜKENDİ

Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar; Kocasinan Belediyesi hizmet binası önündeki Mimarsinan Parkı ile Beyazşehir Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Merkez Parkı'nda yapılan dağıtımda toplam 500 bin fideyi yaklaşık 1 saatte tüketti. Fide alabilen vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

İşte fide kuyruğundan kareler;

Her şey bedava fide almak için! Geceden sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Her şey bedava fide almak için! Geceden sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Her şey bedava fide almak için! Geceden sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Her şey bedava fide almak için! Geceden sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Her şey bedava fide almak için! Geceden sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Her şey bedava fide almak için! Geceden sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler: Organik domates fidesi için metrelerce kuyruk! - Son Dakika


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