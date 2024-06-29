Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Tekel Caddesi'ndeki Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Tekel Caddesi'ndeki Esnafları Ziyaret Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Tekel Caddesi\'ndeki Esnafları Ziyaret Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Tekel Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek, onlarla çay içip uzun sohbetler gerçekleştirdi. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz, bu taleplerin belediye hizmetleri çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti. Esnaf, Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek, kentin gelişimi için yapılan çalışmalara tam destek verdiklerini ifade etti.

29.06.2024 14:45  Güncelleme: 14:48
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, esnafla iç içe olmaya ve taleplerine kulak vermeye devam ediyor. Bu kez Tekel Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Yılmaz, esnafla çay içip uzun sohbetler gerçekleştirdi.

Yerel yönetim ile esnaf arasında güçlü bir bağ kurma ve kentin geleceği için ortak akıl oluşturma yönünde çalışan Başkan Umut Yılmaz'ın samimi tavırları ve esnafa verdiği değer, esnaf tarafından takdirle karşılandı. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinlemek için her fırsatta zaman ayıran Başkan Yılmaz, her esnafı birebir dinledi. Esnafın çeşitli konulardaki istek ve önerilerini not eden Başkan Yılmaz, bu taleplerin belediye hizmetleri çerçevesinde değerlendirileceğini kaydetti.

Başkan Umut Yılmaz, esnafla yaptığı görüşmelerde kentin geleceğini konuştu. Esnafla fikir alışverişinde bulunan Yılmaz, Şehitkamil'in geleceğine dair planlamalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Yılmaz, esnafın da bu sürece aktif olarak katılmasının önemine vurgu yaptı.

Esnaf, Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, belediyenin hizmetlerinden ve Başkan Yılmaz'ın esnafla olan sıcak ilişkisinden dolayı teşekkürlerini iletti. Esnaf, Başkan Umut Yılmaz'ın her zaman yanlarında olduğunu ve taleplerine hızlı çözümler bulduğunu belirterek, kentin gelişimi için yapılan çalışmalara tam destek verdiklerini ifade etti.

Yılmaz, ziyareti sırasında talep eden her esnafla hatıra fotoğrafı çektirerek, anı ölümsüzleştirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Tekel Caddesi'ndeki Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Tekel Caddesi'ndeki Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
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