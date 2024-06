Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yığınlı Mahallesi'ni ziyaret etti

Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, kırsal bölgede bulunan Yığınlı Mahallesi sakinlerini pazar günü ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve önerilerini dinleyen Başkan Yılmaz, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Yılmaz, çözüm odaklı yaklaşım ile sorunların üstesinden geleceklerini ifade etti. Umut Yılmaz, ziyaret ettiği mahallelerdeki çocuklarla özel olarak ilgilendi.

Başkan Umut Yılmaz, "Artık Şehitkamil'de yaşayan herkes, her kesimden vatandaşımız, eşit ve kaliteli hizmet alacak. Şehitkamil'de her bir bireyin yaşam kalitesini yükseltmek, bizim en büyük önceliğimizdir" dedi.

Umut Yılmaz'ın gerçekleştirdiği ziyaretler, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Başkan Yılmaz'ın, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye yönelik çalışmaları, Şehitkamil'de yaşayan her bireyin daha iyi yaşam şartlarına kavuşması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Mahalle sakinleri, Başkan Yılmaz'a desteklerini dile getirerek, Şehitkamil'in daha güzel ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için belediyenin çalışmalarını yakından takip edeceklerini ifade ettiler.

"Eşit ve kaliteli hizmet"

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, "Bugün yine harika bir pazar günüydü. Biz de her zamanki gibi mahalle gezilerimize devam ettik ve mahallelerimizin sorunlarını yerinde tespit etme fırsatı bulduk. Yaptığımız bu ziyaretler, belediye ve vatandaş arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturuyor. Yaptığımız incelemeler ve tespitler sayesinde, çalışmalarımız büyük bir hız kazandı. Artık Şehitkamil'de yaşayan herkes, her kesimden vatandaşımız, eşit ve kaliteli hizmet alacak" dedi.

"En büyük önceliğimizdir"

Başkan Yılmaz, Şehitkamil'de her bireyin yaşam kalitesini artırmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini vurgulayarak, "Bu hedef doğrultusunda, mahallelerimizdeki ihtiyaçları ve eksiklikleri göz önünde bulundurarak, hizmetlerimizi daha etkin ve yaygın bir şekilde sunmayı amaçlıyoruz. Her mahallemizin ve her bir vatandaşımızın, hak ettiği yaşam standartlarına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehitkamil'de her bir bireyin yaşam kalitesini yükseltmek, bizim en büyük önceliğimizdir" şeklinde konuştu.

"Şehitkamil için adım adım ilerliyoruz"

Başkan Yılmaz, konuşmasının sonunda mahalle sakinlerine teşekkür ederek, "Bu yolculukta bizlerle olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Birlikte, daha güzel ve yaşanabilir bir Şehitkamil için adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kaydetti. - GAZİANTEP