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Yolda kalan vatandaşlar İmamoğlu'nun kulaklarını çınlattı: Sen balık keyfi yap - Son Dakika

Yolda kalan vatandaşlar İmamoğlu'nun kulaklarını çınlattı: Sen balık keyfi yap

25.01.2022 01:15

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, Sarıyer'deki bir balık lokantasında olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Vatandaşlardan biri, "Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap" diye isyan etti.

İstanbul'da gün boyu etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Mesai saati bitimi nedeniyle araçları ile evine gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı. 3-4 saattir yollarda kalan vatandaşlardan biri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Balık keyfi yap' diyerek isyan etti. Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdan AKOM'a geçtiği iddia edildi.

"50 SANTİMETREYİ AŞTIĞI İFADE EDİLİYOR"

Eleştirilerin odağında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'a giderek açıklamalarda bulundu. "Zor bir akşam geçiyor, bunun farkındayız" diyen İmamoğlu, İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı gözlenmekte olduğunu aktararak "İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var" dedi. İmamoğlu, "Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı sürüyor. Yoğunlaştığımız yetki alanlarımız var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar'ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmede, kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar" diye konuştu.

Yolda kalan vatandaşlar İmamoğlu'nun kulaklarını çınlattı: Sen balık keyfi yap

"VATANDAŞIMIZIN SOKAKTA KALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Bu sorunun temeli, gerçekten yoğun bir kar yağışının olması, ani bastıran ve hızlı yığılan bir fırtınalı kar yağışının etkisi diyebiliriz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, 'Tabii bu esnada yine vatandaşlarımızın sokakta kalmaması için, gün boyu ekiplerimiz çalıştı. ve ciddi sayıda vatandaşımızı konuk ediyoruz. Misafir ediyoruz. Biz, bir yandan ihbarlara göre de hareket ediyoruz. Tabii bazı ana yollar üzerinde tır dönmeleri, tırların hareket edememesi kaynaklı tıkanmış yollar var. Şu andaki arayışımız bir yandan yolları açabilmekte ama bir yandan da yolda kalmış vatandaşlarımıza, bir kısım ihtiyaçlarını giderecek ihtiyaç malzemelerini sevk etmeyle ilgili Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız da etkin bir biçimde, başta gıda, su olmak üzere çalışmalarını sürdürecekler. Gece boyu arkadaşlarımız etkin bir biçimde sahada" şeklinde konuştu.

Yolda kalan vatandaşlar İmamoğlu'nun kulaklarını çınlattı: Sen balık keyfi yap

BALIKÇIDA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolların tıkanmasının ardından, Sarıyer'deki bir balıkçıda balık yediği iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepkiler yükseldi. Sosyal medyada bazı vatandaşlar, İmamoğlu'nun istifaya davet etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, kar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yolda kalan vatandaşlar İmamoğlu'nun kulaklarını çınlattı: Sen balık keyfi yap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolda kalan vatandaşlar İmamoğlu'nun kulaklarını çınlattı: Sen balık keyfi yap - Son Dakika
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