Yozgat'ta Badem Bahçeleri Meyveciliği Canlandırıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta meyveciliğin geliştirilmesi amacıyla 4 köyde uygulamaya konulan 'Gelir getirici meyve fidanı' projesi kapsamında tesis edilen badem bahçelerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Çiftçi Fatih Mermertaş, 2020 yılında hububat ekili alanda kurduğu badem bahçesinden bu yıl ilk ürünü alacağını belirterek, elde edeceği gelirin hububattan daha yüksek olacağını söyledi.

Yozgat'ta meyve bahçelerinin artırılması amacıyla 2019 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında 4 köyde badem bahçesi tesis edildi. Köylerde azalan meyve ağaçlarını artırmak, köylerde yaşayan vatandaşları meyveciliğe teşvik etmek amacıyla 4 köye 9 bin 500 adet badem ağacı fidesi dikildi. ORKÖY kapsamında Akdağmadeni ilçesi Yünalan köyünde 3 hektar alana 3 bin 500, Çayıralan Yukarıtekke köyünde 2, Bulhasan köyünde 2 olmak üzere 4 dekara 4 bin, Yozgat merkez Güneşli köyünde 2 hektar alana 2 bin olmak üzere toplam 9 bin 500 badem fidesi gelişti, meyve vermeye başladı. Bunu göre bazı çiftçiler de daha önce hububat ektikleri kıraç alanları meyve bahçesine dönüştürmeye başladı.

"15 dönüm bir yerden 2 veya 3 ton bir ürün alırsam hububattan daha çok kazanmış olacağım"

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar köyünde daha önce hububat ekimi yaptığı kıraç arazisini badem bahçesi olarak tesis eden Fatih Mermertaş, 2-3 ton ürün alması halinde hububattan daha fazla gelir elde edeceğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Burası Taşpınar köyü, yaklaşık 15 bin metrekare, yani 14 bin 587 metrekare bir alandayız. Burada yaklaşık 850 tane badem ağacı var. İlk verim olduğu için daha önce almadığım için tam tahminde bulanamıyorum ama yaklaşık 2- 3 ton arasında bekliyorum. Pazar durumu, ürün çıktığı sürece bademde herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyoruz, yeter ki ürün çıksın. Bu zahmetli bir iş, 2020 yılında başladım ben bu işe, şu an 2024 yılındayız ve yeni verim almaya başlıyoruz. Yozgat bölgesinde daha önceleri badem vardı ama yıllar geçtikçe tabii meyvecilik bırakıldı. Nasıl bırakıldı bilmiyorum ama meyvecilikten çiftçilerimiz vazgeçti. Vazgeçmemeleri gerekiyordu. Yozgat'ın çok eski tarihine dayanan aslında badem bahçelerimiz var, Yozgatlılar da daha iyi bilir bunu. Badem dikmeliler, dikmelerini tavsiye ederim. Burası daha önce sadece buğdaydı, sulak bir yer değildi bu arazi. Bende sulak olmayan araziye buradan köyden 500 metre ileriden elektrik getirerek sondaj vurdurarak burayı komple meyveliğe çevirdim. Burada yaklaşık 850 tane badem var, 150 tane de karışık meyvem var. Bin tane ağacım var benim şu an bu 15 bin metrekare alan içerisinde. Araziyi meyve bahçesine çevirdim. Şu an meyve çok, bol meyve var, meyveyi yemekten ben bıkıyorum, bir yerden meyve alasım gelmiyor. Buradaki yetiştirdiğim meyveler daha lezzetli. 15 dönüm bir yerden 2 veya 3 ton bir ürün alırsam hububattan daha çok kazanmış olacağım."