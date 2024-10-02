Yozgat'ta Eşsiz Bir Buzağı Doğumu - Son Dakika
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Yozgat'ta Eşsiz Bir Buzağı Doğumu

Yozgat\'ta Eşsiz Bir Buzağı Doğumu

Mehmet Polat, ineğinin doğurduğu normalden farklı kafa yapısına sahip buzağı karşısında şaşırdı.

02.10.2024 12:10
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Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan Mehmet Polat, ineğinin doğurduğu buzağıyı görünce şaşırdı. Polat, "Yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayvanların doğum esnasında çok bulundum ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık" dedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde yaşayan Mehmet Polat, doğumu yaklaşan ineğini sık sık kontrol etmeye başladı. Gelen sesler üzerine ahıra koşan Polat, doğan buzağıyı görünce şaşırdı. Buzağının kafa yapısının normalden çok farklı olduğunu gören besici, o anları kayda aldı. Polat, çene yapısı oluşmayan ve kafatası kemiği bulunmayan buzağıyı görür görmez veterineri aradı.

"Hayvan çok değişik bir şekilde doğdu, korktum veterineri aradım"

Buzağıyı gördüğünde irkildiğini ifade eden Mehmet Polat, "Dün akşam vahim bir olay başımıza geldi. İneğim gebeydi, gelip gidip kontrol ediyorduk. Son kontrolümüzde inek doğum yaptı, biz de yardım ettik. Hayvan çok değişik bir şekilde doğdu. İlk başta ürperdik, kafası çok değişik bir şeydi. Korktum veterineri aradım. Veteriner de aşıdan dolayı olabileceğini söyledi. Sonuç nasıl olur bilemiyorum. Aşının bozuk olabileceğinden veya anne karnında kızamık hastalığından dolayı da olabileceğini söylüyor. Tam teşhis konulamadı. Çene büyümemiş, ağzı doberman köpekleri gibiydi, dili ağzına sığmıyordu, burnu yanağındaydı. Çok değişik bir şeydi, kafa top gibiydi. Kafasının üstü pamuk gibiydi, demek ki beyin oluşmamış. Çok farklı bir hayvandı. Yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayvanların doğum esnasında çok bulundum ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık" diye konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Eşsiz Bir Buzağı Doğumu - Son Dakika

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