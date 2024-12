Yozgat\'ta \'Evcil Köy\' Projesi ile Sokak Hayvanlarına Yeni Bir Yaşam Alanı

Yerel

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, sokak hayvanlarının doğal ortamlarda yaşamlarını sürdürmesi ve sahiplendirilmesini amaçlayan 'Evcil Köy' projesiyle ilgili "Her gün yüzlerce çocuğumuz, gencimiz buraya geliyor, ziyaret ediyor. Toplumda estirilmek istenen havanın aksine biraz daha olumlu bir bakış açısı oluşuyor ve bu da sahiplenmeleri artırıyor" dedi.

Yozgat'ta sokak hayvanlarının doğal ortamlarda yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürmesive sahiplendirilmesini amaçlayan bir şekilde sürdürüp, sahiplenilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 7- 8 ay içerisinde tamamlanması planlanan projeyle Evcil Köy içerisinde kapalı ve açık barınaklar, hayvan hastanesi, mama tesisi, ziyaretçiler için piknik alanının yer alacağını söyledi.

"Her gün yüzlerce çocuğumuz, gencimiz buraya geliyor, ziyaret ediyor"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şu bilgileri verdi:

"Evcil köydeyiz, bugün gene çokça ziyaretçimiz var. Evcil Köy'ün en güzel tarafı da Yozgat halkıyla bütünleşmiş olması. Her gün yüzlerce çocuğumuz, gencimiz buraya geliyor, ziyaret ediyor. İnsanlarla hayvanların bu şekilde bir araya gelmiş olması sahiplenmeyi de arttırıyor. Buraya gelen insanlar evcil hayvanlara biraz daha farklı bakıyor. Toplumda estirilmek istenen havanın aksine biraz daha olumlu bir bakış açısı oluşuyor ve bu da sahiplenmeleri artırıyor. Yozgat bir kış memleketi, bu noktada en azından bu hayvanların kışı rahat geçirmeleri için sahiplenmelerin biraz daha artması lazım ama aynı zamanda biz sokakta bulduğumuz bütün hayvanları da gene burada bakımını, beslemesini her türlü hizmetini, sağlık hizmetlerini her şekilde burada da sağlayacağız. Şehrin değişik yerlerine bu hayvanların barınması için üniteler oluşturacağız ki kışı rahat geçirsinler. Kışın açık havada bunları tutmak mümkün değil. Yukarıda kapalı alanlarımız var. Orada da havaların iyice soğumasıyla birlikte hayvanları oraya taşıyacağız. Şu anda burada 400'ün üzerinde hayvan, evcil hayvan var, köpek. Kedileri burada muhafaza edemiyoruz, ufak bir bölüm var. Çünkü kediler daha hareketli, burada kalmak istemiyorlar. 400'e yakın köpek var. Son bir ay, bir buçuk ay içerisinde 50'nin üzerinde sahiplenme oldu, ümit ediyoruz ki biraz daha artar. Görüldüğü gibi köpekler son derece sağlıklı, hayvanlar son derece sağlıklı. Her türlü bakımları yapılmış, kısırlaştırmaları yapılmış, aşıları yapılmış. Dolayısıyla da hemşehrilerimiz tereddüt etmeden bunları sahiplenebilirler. Bunların belediye olarak her türlü mama ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz, karşılıyoruz ama bu arada hayvan sever teşkilatlar da yardımcı oluyor. Zaman zaman kurumlar artık yemeklerini, artık ekmeklerini göndermek suretiyle yardımcı oluyorlar. Burada hiçbir şekilde yeme içme açısından bir sorun oluşmuyor."

"Bütün ilçelerdeki canlı hayvan beslenen ortamlara yardımcı olacağız"

Evcil Köy projesi içerisinde yer alan mama üretim tesisi ile maliyetin düşeceğini aktaran Başkan Arslan, sadece Yozgat merkezdeki hayvanların değil, ilçelerde bulunan hayvan barınma alanlarına da mama takviyesinde bulunacaklarını vurguladı. Arslan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Mama üretimi yapmakla birlikte biraz daha zaten maliyetimiz de azalmış olacak. Her şey bu inşaatların bitmesine bağlı, inşaatlarımız da burada devam ediyor. 7- 8 ay içerisinde hem evcil hayvan hastanemiz tamamlanmış olacak hem diğer üniteler tamamlanmış olacak. Elimizden geldiği kadar bütün ilçelerdeki canlı hayvan beslenen ortamlara yardımcı olacağız. Evci Köy bizim seçim çalışmaları sırasında vermiş olduğumuz, seçimleri kazandıktan sonra hemen hatta hayvanlarla ilgili yasa çıkmadan önce başladığımız bir çalışma oldu. Bana göre Türkiye'ye örnek bir çalışma oluşturuyoruz. Önemli bir proje ve belki Türkiye'de de tek proje. Burada çok geniş bir alan üzerine kuruyoruz. Hayvanların yaşam alanları var. Onun dışında sağlık hizmetlerinin verileceği bölümler var. Burada aynı zamanda bir piknik alanı oluşturuyoruz. İnsanlar buraya gelecekler, piknik yapacaklar. Hayvanlarla iç içe keyifli bir gün geçirmiş olacaklar. Aynı zamanda da hayvanların bakımına katkı sağlamış olacaklar. Hayvanları besleyecekler, gelip belki sahiplenecekler. İleriye dönük olarak Yozgat'ta büyük ölçüde evcil hayvan ya da birilerinin söylediği tabiriyle sokak hayvanı meselesini tamamıyla halletmiş olacağız."