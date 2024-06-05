Yozgat'ta Nakit Alışverişin Azalması Pazar Talebini Düşürdü

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta her hafta salı ve çarşamba günleri kurulan halk pazarında alışverişin nakit yapılması, kredi kartını tercih eden vatandaşın pazardan uzaklaşmasına neden oldu. Pazarcı esnafı, getirdiği sebze ve meyveyi iki pazarda tüketebilmek için fiyatlarda piyasaya göre indirim yapmasına rağmen vatandaşı pazara çekememekten şikayet etti.

Yozgat il merkezinde her hafta salı ve çarşamba günü halk pazarı kuruluyor. Köylüler, salı günü kapalı Pazar alanında, pazarcılar da Karatepe Mahallesi'ndeki alanda tezgah açıyor. Pazarcılar, çarşamba günleri ise, kapalı pazarda ürünlerini satmaya çalışıyor. Taşıma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Yozgat pazarı dışında, diğer pazarlara gidemediklerini belirten pazarcı esnafı, vatandaşın alım gücünün daralması, nakit harcamalardan uzaklaşıp, kredi kartı ile alışveriş yapmayı tercih etmesinin ise pazara olan talebi düşürdüğünden yakındı.

"Marketlerle rekabet edemiyoruz"

Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, Yozgat il merkezinde kurulan pazarların müşteri açısından yetersiz olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Yerleşik nizamda Yozgat'ımızın en eski pazarı. Pazardaki fiyatlar, piyasaya göre çok uygun. İnsanlar peşin para, nakit sıkıntısından dolayı birbirleriyle rekabet halinde. Rekabeti yaparken üç harfliler de artık memleketimizde sıkıntı olmaya başladı. Alırken de sıkıntı, verirken de sıkıntı, satarken de sıkıntı, ufak esnaf birer birer kayboluyor. Pazarımızda bu saat olmasına rağmen kimse yok. Yakın çevre köylerden Yozgat'ımıza, eskiden traktörlerle gelirler, gelen köylü bir tane, iki tane koyun veya keçi getirir satar, onunla ihtiyaçlarını Yozgat'tan temin eder, giderdi. Şimdi onlar da kalmadı. Şehrin girişinde çıkışında, köylünün eksiği oluyor, traktörüyle gelemiyor, Jandarma pusu atıyor. Oradan bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu inşallah jandarma alay komutanımızla görüşeceğiz, bunun bir çaresine bakacağız. Üç harflilerle uğraşma sıkıntımız çok yoğun. Hafta içerisinde Yozgat'ın kendi yerel marketleri de doyuruyor. 170-180'e yakın pazarcı üyem var, bunların geçimini sağlayabilmeleri için haftalık iki gün pazar açmamız lazım.

"Pazar yeterli bir seviyede değil"

Pazarımızı da açıyoruz ama pazar yeterli bir seviyede değil. Karpuzun yeri bugün Adana halinde 7 ila 9-11 lira arasında, Yozgat'ta 9.90 lira, 7.90 liraya satılmakta. Domatesin yeri bugün şu anda 12 ila 13 lira arasında, Yozgat'ta 15 lira. Salatalık yok satıyor, yerinde 20 lira, 17 lira Yozgat'ta 20 lira. Kirazlar, meyveler bugün en yakın Amasya ilinde 50 lira 60 lira, Yozgat'ta 50 lira. Vatandaş elindeki malı satabilmek için kendileriyle rekabet haline giriyor, esnafımız kendi içerisinde rekabet halinde. Burası Yozgat, nüfusumuz belirli bir seviyede, gelirimiz belirli bir seviyede. Ama 170 tane esnafa cevap verecek bir pazar kalmadı. Eskiden her pazarda 30-40 arabamız olurdu. Şimdi arkadaşlarla büyük 7 tane arabamız var. 7 tane arabayı müşterek üçer-beşer ton arkadaşlarımız paylaşmak suretiyle 30'a yakın arabamız 7'ye düştü. Aşağı yukarı 14 tane de pazarcım var. 14 tane de pazarcıyla müşterek bölüşüyoruz. Üç gün içerisinde satma çaresine bakıyoruz, satamazsak zaten başka ilçelerimizde de gidip gelme olayı bitti. Yozgatlıyız biz Sorgun'a gidemiyoruz, Sarıkaya'ya gidemiyoruz, Boğazlıyan'a gidemiyoruz. Esnaf kendi içerisinde de sıkıntı yaşıyor, derdimiz çok."

"Sadece bir kasayı paketlemesi 1.5 lira"

Nakliye ücretlerinin, toptancı halinden mal almanın, Yozgat'a getirmenin hepsinin ayrı ayrı maliyetinin bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Mazotun listesi 41-42 lira. Eskiden Ankara'ya 250-300 lira yakıyorduk. Şimdi 2.5-3 milyon lira yakıyor bir ufak araba. Bir gün beraber gitsek de bir halden mal çıkışı nasıl, sevkiyat çıkışı nasıl, ambalajlama nasıl, Yozgat'a nasıl geliyor, Yozgat'ta nasıl dağıtım oluyor? Bunu hep beraber bir yaşasak, görsek, bunu yaşayan biliyor, vatandaşlarımız bilmiyor. Sadece bir kasayı paketlemesi 1.5 lira. Bir kasayı paketleme işçilik masrafı 1.5 lira. 1.5 lira da bunun arabaya paketlenmesi, ambalajlanması üç lira. En az üç lira, dört lirada mazot yakıyorsun, 7-8 lira. 7-8 lira ile şu anda Yozgat'ta hiçbir mal, kilogram hesabı satılmıyor."