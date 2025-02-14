Yozgatlı Çiftçilere Kota İptali Tepkisi

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin tohum ve mazotu çiftçiye pahalı sattığı için eleştiri içerikli paylaşım yapan Yozgatlı çiftçilerin pancar kotalarının fabrika yönetimi tarafından iptal edildi. Pancar kotasının iptal edilmesine tepki gösteren çiftçilerden Mustafa Akyürek, "İki senedir bakıyoruz, dışarıda tohum 22 bin lira, bunlar da şimdi 30 küsur bin lira. Geçen yıl 15 bin liraydı, 27 bin liradan para kestin. Mazot var, 38 bin liraydı dışarıda, bunlar da 64 bin liradan para kestiler bizden. Tefeci gibi çalıştılar. Biz bunları söyledik diye bizi muhalif olarak gördüler" dedi.

Türkiye'nin Konya'dan sonra en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat'ta, kuraklık, üründeki hastalık, düşük taban fiyat, yüksek girdi maliyetlerinden sonra şimdide pancar kotalarının silinmesine yönelik tehditlerle karşı karşıya kalmalarına tepki gösteriyor. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi çiftçilerinden ikisinin, sosyal medya hesaplarından Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi'nin ürünleri piyasadan fazlaya sattığını belirtip, tepki göstermeleri nedeniyle şeker fabrikası tarafından pancar ekim kotalarının iptal edildiği ileri sürüldü.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi üyesi, Boğazlıyan bölgesi çiftçilerinden Mustafa Akyürek, "Bugün öğrendim ki kotamız silinmiş. Neden diye sordum, 'muhalif olduğunuz için bir maddeden dolayı, paylaşım yapmışız.' Bizim derdimiz neydi? Biz muhalif falan değiliz. Bizim asıl amacımız nedir? Kazanmak, para kazanmak. İki senedir bakıyoruz, dışarıda tohum 22 bin lira, bunlar da şimdi 30 küsur bin lira. Geçen yıl 15 bin liraydı, 27 bin liradan para kestin. Mazot var, 38 bin liraydı dışarıda, bunlar da 64 bin liradan para kestiler bizden. Tefeci gibi çalıştılar. Biz bunları söyledik diye bizi muhalif olarak gördüler. Muhalif miyiz; muhalifiz. Niye muhalif olmayalım? Ekmeğimizin peşinde koşmayalım mı" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Fabrika borç batağının içinde bunu dile getiren bir Allah'ın kulu yok"

Çiftçilerinden Akyürek, kotalarının iptal edilmesi nedeniyle bu yıl fabrikanın kendileriyle ekim sözleşmesi yapmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"750 ton hanımım ve benim adıma olan kotamı sildiler. Ben 10 senedir aşağı yukarı pancar ekerim. Geçimimizde pancar üstüne kuru. Parasını verdik, satın aldık. Kendisine gittik, kota istedik, yardımcı ol dedik, 'benim sizin gibi kapıda 50 kişi var' dedi, 'ben hiçbirinize veremem' dedi. Bizi resmen aşağıladı. 750 ton pancar yatırdım. Aslında bin 500 ton pancarım çıktı, artı 750 ton da dışarıya sattım, kotam olmadığı için dışarıya sattım. Her sene C uyguluyordu, bilmem ne yapıyordu, kendileri oradaki 300 bin ton kotayı kendi aralarında doldurup, pay ediyorlar. Aksaray'dan, Konya'dan, dışarıdan pancar getiriyorlar. Buradaki çiftçiyi zan altında bırakıyorlar. Şimdi de tutmuş kotamızı silmiş. Neymiş? Ekim yapmayacakmışız, biz sözleşme yapmayacakmışız. Neye göre yapmayacağız? Kime göre yapmayacağız? Hangi hakla sildin? Benim para verip aldığım kotayı sen hangi hakla sildin, diye ben soruyorum. Buradaki siyasilere de soruyorum. Bu adamın arkasında niye duruyorsunuz? Çiftçi mağdur olmuş. Herkes batmış, perişan olmuş. Bu adamın arkasında ne var ben merak ediyorum. Fabrika borç batağının içinde bunu dile getiren bir Allah'ın kulu yok."

"Doğruları konuştuğumuz için de kotalarımızı silmişler"

Pancar üreticisi Ali Köklü de doğruları konuştukları için kotalarının silindiğini ileri sürdü, şunları söyledi:

"10 yıldır pancar ekiciliği yapıyorum, pancarla geçimimi sağlıyorum. Pancar bizim ekmek kapımız ve bugün pancar kotamızın silindiğini öğrendik. Burada Hüseyin Akay'a biz muhaliflik yaptık, doğruları söyledik. Doğruları konuştuğumuz için de kotalarımızı silmişler. Benim, hanımımın adına olan kotayı silmişler. Kız kardeşimin adına kotam vardı onu silmişler. Biz bu kotaları paramızla almıştık. Kendi cebimizden para vermiş almıştık. Fabrika hiçbir şekilde bize kota vermemişti. Daha önce de Hüseyin Akay'la zaten bir görüşme sağlamıştık. Kendilerinden kota istediğimizde de veremeyeceğini söylemişti. Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Çoluğumuzun, çocuğumuzun ekmek kapısıydı pancar."

"Arkadaşlarımızın uğradığı haksızlığa ses çıkarmayanlar dinsiz şeytanı oynayanlardır"

Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş ise, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetim kurulu başkanı Hüseyin Akay, kendilerine muhalif olduğu gerekçesiyle değerli çiftçilerimizin kotalarını, eşlerine ve annelerine ait olan kotalar da dahil olmak üzere silmiş. Arkadaşımız Mustafa Akyürek ve Ali Köklü, Zafer Partisi olarak bizlere ulaştılar. Mustafa'nın veya Ali'nin hangi partili olduğu çok önemli değil. veya Hüseyin Akay karşısındaki hangi grupta olduğu önemli değil. Burada esas olan bu insanlara haksızlık yapılması, bu insanların emeğinin, alın terinin, fabrikanın yetkileri bize göre kötüye kullanılarak, gasp edilmesidir. Daha önce Hüseyin Akay kendisine muhalif olan Refik Gülce'nin de temlik kredisini de iptal etmiş, Refik'in annesi ahırdaki ineği satarak, Refik Gülce'nin traktör taksitini ödemişti. Bakın değerli arkadaşlar bugün bu arkadaşlarımızın uğradığı haksızlığa ses çıkarmayanlar dinsiz şeytanı oynayanlardır. Ne bir Müslüman'a, ne bir Atatürkçüye, ne bir sosyaliste, ne bir ülkücüye, ne bir Türkçüye bu durumda sessiz kalmak yakışmaz."