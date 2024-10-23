Zafer Partisi Eskişehir Teşkilatı'ndan Devlet Bahçeli'ye Tepki: "Türk Devleti Vatan Hainlerini Ödüllendirmez, Cezalandırır"

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(ESKİŞEHİR) - Zafer Partisi Eskişehir İl Basın Sözcüsü Burak Gündüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin "Türk devleti vatan hainlerini ödüllendirmez, cezalandırır" dedi.

Zafer Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Artık sabrımız kalmadı"

İl Basın Sözcüsü Gündüz, şunları söyledi:

"Her gün bu aziz milletin onuruna yapılan saldırılara şahit oluyoruz. Artık sabrımız kalmadı. Dün Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ve ana muhalefet lideri Özgür Özel'in bebek katili Abdullah Öcalan'ı aklamaya çalışan sözlerine hepimiz tanık olduk. Türk milletinin gözlerinin içine baka baka katillerle pazarlık yapmaya çalışan bu zihniyet ihaneti resmetmektedir. Peki ne dediler? Bahçeli Öcalan'ın Meclis'e gelmesini ve PKK'nın silahsızlanma sürecini yönetmesini önerdi."

"Gazilerimize sordunuz mu?"

Vatan savunmasında şehit ve gazi olan Türk milletine ve ailelerine ihanet edildiğini söyleyen Gündüz, "Gazilerimize sordunuz mu? Eli, gözü, bacağı olmayan yiğitlerimize danıştınız mı? Vatan için canını feda eden askerlerimizin ailelerine sordunuz mu? Türk devleti vatan hainlerini ödüllendirmez, cezalandırır. Tarihimizde vatana ihanet edenlerin mükafatlandırdığı görülmemiştir. Türk töresi neyi gerektiriyorsa o yapılır. Bebek katili Öcalan'a sorulacak tek soru vardır: İdam edilmeden önce son arzun nedir? Türk milletinin huzuru ve geleceği için yapılması gereken şey budur" ifadelerini kullandı.

"Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği yaparak görevimizi sürdüreceğiz"

Zafer Partisi Eskişehir İl Sekreteri Selim Arslangiray ise "Bizler MHP'nin grup toplantısında yapılan açıklamanın karşısındayız. ve bunun arkasında bizlerin sarı muhalefet olarak adlandırdığımız, buna el yükselterek bir kumar masasında kendilerini zannedip el yükseltme olayı bugüne kadar verdiğimiz şehitlere, gazilere ve ailelerine saygısızlıktır. Bütün TSK personeline, polis teşkilatı ve ailelerine saygısızlıktır, zulümdür. Tüm halkımız 'biz neden şehit oluyoruz?' düşüncesine kaptırır insanları. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği yaparak görevimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.