Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu: "Ümit Özdağ'a Düşman Hukuku Uygulanıyor"

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(ESKİŞEHİR) - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, "Genel Başkanıma düşman hukuku uygulanıyor. Abdullah Öcalan denen namussuz adam voleybol oynarken, benim Genel Başkanım haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri'de tutuluyor" dedi.

Zafer Partisi tarafından Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda Adalet Mitingi düzenlendi. Odunpazarı Meydanı'nda toplanan Zafer Partililer, ellerinde dövizlerle Ümit Özdağ'ın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, mitingde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Genel Başkanım Antalya'da il başkanları toplantısında bir başka siyasi parti başkanına cevap verdi. Fakat bu siyasi partinin başkanının bir başka makamı daha var, Cumhurbaşkanlığı. Ama işine geldiği zaman Cumhurbaşkanlığı, işine geldiği zaman siyasi parti başkanlığını kullandığı için siyasi başkan olarak ona bir cevap verdi. Ankara'da bir restoranda bir anda etrafı polisler tuttu ve Genel Başkanımızı aldılar, kaçma şüphesiyle İstanbul'a götürdüler. Türkiye'de herkes kaçar, herkes bu ülkeyi terk eder ama kendisini bu ülkeye adamış bir kişi var ki, o da Ümit Özdağ'dır. Gitmez, kalır, sonuna kadar da burada hayatını götürür. Ama bunu anlamayan insanlar Genel Başkanımızı 190 km süratle İstanbul'a götürdüler."

"Twitlerine rağmen tutukladılar"

Kayseri'de yaşanan olayların tutuklamaya bahane edildiğini söyleyen Şehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Kayseri'ye, 8 ay öncesine gidildi. 8 ay öncesinde iki tane sığınmacı ailenin birbiriyle arasındaki çocuk istismarından patlayan olaylara Kayseri halkı tepki verince olaylar bir anda büyüdü. O akşam biz iki Genel Başkan yardımcımızı Kayseri'ye gönderdik. 1065 kişi gözaltına alındı. Bir tane Zafer Partili yok. Hocam o akşam, 'Provokasyonlara gelmeyin, herkes evinde kalsın. Güvenlik güçlerine kendinizi bırakın' dedi. Ama bütün bunlara rağmen 'Hayır siz insanları kin ve nefrete teşvik ediyorsunuz' diye, hocamı o twitleri olmasına rağmen tutukladılar.

Düşman ceza hukuku dediğiniz zaman Nazi Almanya'sının Fransızlara ve Polonyalılara uyguladığını, Amerikalıların savaştan sonra Nazi Almanya'sına uyguladığını, 1960'lı yılları başında da Amerika'da siyahlarla beyazlar arasında beyazların siyahlara uyguladığı bu politika bugün sayın Genel Başkanıma uygulanmaktadır. Bu ceza kanunu, bu düşman ceza kanunu bugün benim Sayın Genel Başkanıma öyle bir uygulanıyor ki, Abdullah Öcalan denen namussuz adam voleybol oynarken, benim Genel Başkanım haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri'de tutuluyor."

"Terör örgütü liderini Meclis'te konuşturmayız"

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşmasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen Şehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Birinci açılım süreci yapıldı. 794 şehidimiz var, binlerce yaralı. Barış barış dediler, akil adamlar dediler, Türkiye'yi dolaştılar. Binlerce ocağın sönmesine sebep oldular. 40 bin şehit verdik, on binlerce gazi. Şimdi diyorlar ki, 'Abdullah Öcalan gelsin Meclis'e konuşsun.' Yok öyle yağma. Diyorlar ki, 'Eğer barış olmazsa burası Gazze'ye döner.' Bir başkası da diyor ki 'Şeyh Sait'lerden devlet özür dilesin.' Vatan hainlerinden devlet özür dilemez. Diletmeyiz, diletmeyeceğiz de hiçbir zaman. Türkiye'de Kürt sorunu yok, şu anda hatta Türk sorunu var. Ne mutlu Türküm diyene tuhaf tuhaf bakmaya başladılar. Burası Türk'tür, Türk kalacaktır. Bunu kimse unutmasın."