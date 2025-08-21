12 Yaşındaki Zeynep'in Trajik Ölümü - Son Dakika
21.08.2025 13:38
Mardin'de kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Zeynep Sut'un babası olay anını anlattı.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep Sut'un acılı babası olay gününü anlattı.

Olay, 18 Ağustos gecesi meydana geldi. İddiaya göre, Akçay Mahallesi'nde kurumuş dere yatağına düşen Zeynep Sut için sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük Zeynep'i babasından battaniyeye sarılı şekilde teslim aldı. Yapılan incelemede, Zeynep'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Akçay Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, baba Kasım Sut yaşadıklarını anlattı. İki tane engelli çocuğunun olduğunu belirten baba Sut, "Annesiyle beraber çocukları Şanlıurfa'ya götürmüştüm. Diğer küçük çocuklarımı da başka köye gönderdim, arabasını aldığım adamın hayvanlarına çobanlık yapsınlar diye. Zeynep evdeydi, ablası ve iki çocuğum da yanındaydı. Şanlıurfa'ya gittik, çocukları muayene ettirdik, ilaçları aldık eve geldim. 'Zeynep nerede?' diye sordum. Ablası, Zeynep'in saat 10.00'da evden çıktığını söyledi. Zeynep daima göle, incir ağacına ve dere etrafına gezmeye giderdi. Tekrar sorduğumda, arkadaşlarıyla göle gittiğini söyledi. Ben de göle gitti diye düşündüm. Ben görevliydim. Saat 15.00-16.00 gibi eve geldim. Daha sonra tekrar göreve gittim. Saat 21.00 gibi eşim beni arayıp 'Zeynep eve gelmedi' dedi. Görevli komutandan izin alıp korucu arkadaşımla beraber köye geldim. İlk önce dereyi aramaya çıktık. Derede bulamayınca aklıma incir ağacı geldi. İncir ağacı da tam karşımızda görünüyor. Zeynep buradan incir toplayıp bize getiriyordu. Buralarda arama yaptık. Dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüm. İki taşın arasındaydı. Hemen kucaklayıp eve getirdim. Hemen ambulansı aradım. Çevre köylerden de bana yardıma gelmişlerdi. Çocuğumu ilk önce içeri bırakacaktım, daha sonra ambulansın yakın olduğunu söylediler. Yakında gördüğüm arabanın bagajını açtım, bagajı bayağı büyüktü. Çocuğumu oraya bıraktım, evden de battaniye istedim. Battaniyeyi yarısına örttüm. Sağlık çalışanları çocuğa bakıp 'Başınız sağ olsun, çocuk vefat etmiş' dedi. Ben orada anladım ki çocuğum vefat etmişti" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
