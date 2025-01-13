15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı - Son Dakika
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15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

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Balıkesir'de 15 yaşındaki bir kız çocuğu, Tapu Müdürlüğü tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı. Olayı fark eden bir kişi durumu yetkililere bildirdi. Güvenlik kameralarından tespit edilen kız çocuğu, babası ve babaannesi gözaltına alındı. Klozetten çıkarılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

13.01.2025 17:44  Güncelleme: 18:05
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Balıkesir'de 15 yaşındaki kız çocuğu, Tapu Müdürlüğü'nde tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Polis, I.A., babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı.

KORKUNÇ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen I.A., tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi. Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BABASI VE BABAANNESİ GÖZALTINDA

Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

15 yaşında çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı
15 yaşında çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü\'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Yenidoğan, Balıkesir, 3-sayfa, Toplum, Bebek, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Serkan Acar:
    İŞTE ÖZENDİĞİNİZ BATI KÜLTÜRÜ 15 YAŞINDAKİ KIZIN EVLENMESİNE KARŞI ÇIKIP FLÖRT ETMESİNİ VE EL ELE DOLAŞIP SEVGİLİ OLMALARINI ÖZENDİREN ÇAĞDAŞÇI LAR BUNUN OLUMSUZ SONUCUNU İSLAMA BAĞLAMA ÇABASINA GİRMİŞ HADE ORDAN ÇAĞDAŞ LAİK YBZ LAR SİZİ BU SİZİN ZİHNİYETİNİZİN ÜRÜNÜ 226 9 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Laik, Kemalist sistemde 15 yaşında gayri meşru ilişki yaşayıp hamile kalabilirsin ama evlendirseler suç olur eşini de hapse atarlar tecavüzcü diye. 205 7 Yanıtla
  • akif ceylan:
    allahım bizleri imanından ayrıma , vicdan kelimesini insanların hayatlarında kullanabilmeyi nasip et 205 1 Yanıtla
  • meltem11:
    arai geleneği diyen avrupa yalamaları açsın baksın avrupadaki olaylara 162 25 Yanıtla
    Necati Kaya:
    Arap yalaması alınmış. 0 0
  • Kenan Dayan:
    NECATİNİN IQ ÖLDÜ ") 177 2 Yanıtla
  • Hakki Tulun:
    Ula Necati olayı ırkçılığa nasıl getirdin? Senin beyninin çalışma şekli ne acayip 169 3 Yanıtla
    İsmail Sel:
    ORUSPUNUN EVLADIDIR NECATİ 0 0
  • Hkn Dağ:
    Bu din olarakda kanun olarakta bir çocuk nasıl oluyorda çocuk doğuruyor.Bunu bu duruma getiren belkide çoluk çocuk sahibi asılmalıki bir daha olmasın.Yorumcularada soruşturma lazım sapık olma ihtimali olanlar var 26 95 Yanıtla
  • monşer null:
    Senin amniii zikimm srtk 64 13 Yanıtla
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