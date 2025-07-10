20 yaşındaki hostes, 9.5 milyon dolarlık yatın makine dairesinde vahşice öldürüldü - Son Dakika
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20 yaşındaki hostes, 9.5 milyon dolarlık yatın makine dairesinde vahşice öldürüldü

20 yaşındaki hostes, 9.5 milyon dolarlık yatın makine dairesinde vahşice öldürüldü
10.07.2025 11:22
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Bahamalar'da demirleyen lüks bir yatta, 20 yaşındaki genç hostes Paige Bell, hayatını korkunç bir şekilde kaybetti. Johannesburg şehrinden olan Paige, 9.5 milyon sterlinlik "Far From It" adlı yatın makine dairesinde ölü bulundu. Olayın ardından yatta çalışan 39 yaşındaki Meksikalı bir teknisyen de ağır yaralı halde bulunarak gözaltına alındı ve cinayetle suçlandı.

Bahamalar'da milyarderlerin sıkça ziyaret ettiği özel bir adanın açıklarında demirleyen lüks bir yatta, 20 yaşındaki genç bir kadının hayatı korkunç bir şekilde son buldu.

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinden Paige Bell, 13 milyon dolarlık "Far From It" adlı yatın makine dairesinde ölü bulundu. Paige, teknede misafir ilişkileri görevlisi olarak çalışıyordu. Arkadaşları onu "altın kalpli bir kız" olarak tanımlıyor.

Şüpheli Aynı Yatta Çalışan Meksikalı Teknisyen

Paige'in cesediyle birlikte aynı yatta çalışan 39 yaşındaki Meksikalı bir teknisyen de ağır yaralı halde bulundu. Polis, adamın bileklerini kestiğini ve olay yerinde elinde bir bıçakla bulunduğunu açıkladı.

Olay sonrası teknisyen gözaltına alındı ve cinayetle suçlandı. Cinayetin nedeni henüz netleşmedi ancak Paige'in saldırıya direnmeye çalıştığı düşünülüyor.

Ailesi Yıkıldı: "Kızımızı Eve Götürmek İçin Bahamalar'a Gidiyoruz"

Paige'in ailesi yaptığı açıklamada duygularını şöyle ifade etti:

"Kızımızı eve getirmek ve onu hayattan koparan bu canavardan hesap sormak için Bahamalar'a gidiyoruz.

Bu acı, anlatılamayacak kadar büyük. Üstelik yurt dışında adalet aramak hem zor hem de çok maliyetli.

Paigey'i tanıyan herkes —eski kaptanı, tekne sahibi, mürettebat— bu kayıptan derin şekilde etkilendi.

Lütfen bizi dualarınızda unutmayın."

21. Yaş Günü Kutlaması Yerine Yas

Olayın olduğu günlerde Paige'in erkek arkadaşı onun için doğum günü partisi planlıyordu. 21. yaş gününü kutlamak için marina ve yatta büyük bir organizasyon hazırlanmıştı.

Ancak geçen hafta mürettebat, Paige'e ulaşamayınca endişelendi. Önce tüm yolcu ve mürettebat kabinlerini aradılar. Son olarak biri makine dairesine indiğinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis: "Cinayet ve İntihar Girişimi Şüphesi"

Polis, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"3 Temmuz günü saat 13.00 sularında bir ihbar aldık. Olay yerine ulaştığımızda, genç kadının yaşamını yitirdiğini, şüphelinin ise ağır yaralı olduğunu gördük.

Olayın cinayet ve ardından intihar girişimi olabileceği üzerinde duruyoruz.

Şüpheli, bugün resmi olarak cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı."

Olay Nerede Oldu?

Olay, Bahamalar'ın doğusunda bulunan ve ünlülerle dolu olan Harbour Island'da yaşandı. Bu ada, "milyarderlerin arka bahçesi" olarak biliniyor.

Bill Gates, Mick Jagger, Prens Harry, Tom Cruise, Kardashians gibi isimler burada sıkça tatil yapıyor.

20 yaşındaki hostes, 9.5 milyon dolarlık yatın makine dairesinde vahşice öldürüldü
20 yaşındaki hostes, 9.5 milyon dolarlık yatın makine dairesinde vahşice öldürüldü
20 yaşındaki hostes, 9.5 milyon dolarlık yatın makine dairesinde vahşice öldürüldü
20 yaşındaki hostes, 9.5 milyon dolarlık yatın makine dairesinde vahşice öldürüldü

Sosyal Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 20 yaşındaki hostes, 9.5 milyon dolarlık yatın makine dairesinde vahşice öldürüldü - Son Dakika

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