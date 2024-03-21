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21 ilde 930 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

'NARKOÇELİK-7' operasyonlarında 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde gerçekleştirilen 'NARKOÇELİK-7' operasyonda 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 161 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya 21 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve uyuşturucu maddenin satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 'NARKOÇELİK-7' operasyonu düzenlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlara, İl Jandarma Komutanlıklarınca bin 200 Jandarma personelinin katıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya; Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarla 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 161 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

"Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Gaziantep, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda; 13 bin 115 adet uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 28 sokak satıcısı yakalandı. Gürbulak Gümrük Muhafaza KİM ve Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 47 kilogram 300 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette; 14 kilogram 300 gram eroin ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 18 kilogram skunk, muhtelif miktarda kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram kokain, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 6 zehir taciri yakalandı. Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kilogram bonzai ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu hap, esrar ve bonzai ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 786 kilogram esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 23 kilogram 135 gram esrar, muhtelif miktarda kokain, bonzai ve kök kenevir ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. 85 sokak satıcı yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 bin 565 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

325 gram metamfetamin ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1.5 kilogram esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 18 zehir taciri yakalandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 17 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram bonzai ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 35 kilogram esrar ele geçirildi."