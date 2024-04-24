ABD\'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı

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ABD'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik protestolar üniversiteler arasında yayılmaya devam ederken, Güney California Üniversitesi'nde (USC) polis ve öğrenciler arasında arbede çıktı. Olaylarda gözaltına alınan öğrencilerin olduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ

ABD'de Gazze'ye destek protestolarına Güney California Üniversitesi de (USC) katıldı. Filistin yanlısı öğrenciler, kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, üniversite yönetimlerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu. Gelecek ay mezuniyet töreninin yapılması planlanan Alumni Park'a çadır kuran öğrenciler, ellerinde "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak, USC Rektörü Carol Folt'u hedef alıp "Carol, Carol, saklanamazsın soykırımı destekliyorsun" slogan attı.

ÇIKAN ARBEDEDE ÖĞRENCİLER GÖZALTINA ALINDI

Polisin, öğrencilerden çadırlarını kaldırmasını istemesinin ardından öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Olaylarda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

ABD'DE ÇOK SAYIDA ÜNİVERSİTEDE "İSRAİL" PROTESTOSU

New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi'nin (USC) yanı sıra California Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nde de İsrail karşıtı gösteriler düzenlendiği bildirildi.