ABD'yi karıştıran istismar şebekesi! Çete lideri Adana'dan çıktı - Son Dakika
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ABD'yi karıştıran istismar şebekesi! Çete lideri Adana'dan çıktı

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ABD'de çocuk istismar şebekesi çökertildi. Çetenin liderinin "John De Vil" lakaplı Adana'da yaşayan Mehmet Bozüyük olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Bozüyük, "Tek suçum çalıntı sosyal medya hesabı satmak" dedi, serbest bırakıldı. Türkiye'den iadesi talep edilen Bozüyük hakkında "gasp, kara para aklama, çocuğun cinsel istismarı" gibi suçlamalarla 400 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

17.04.2025 10:23  Güncelleme: 11:52
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Akşam gazetesinden Soner Kan'ın haberine göre Adana'da yaşayan 'John De Vil' lakaplı Mehmet Berk Bozüyük, ABD'de internet üzerinden çocuk istismarı yapan çete lideri olarak ilan edildi. Gözaltına alınan Bozüyük, "Tek suçum çalıntı sosyal medya hesabı satmak" dedi, serbest bırakıldı.

"KİRLİ YÜZ" OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDILAR

ABD'de Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı, TikTok'ta çocuk cinsel istismarı reklamları yaptığı tespit edilen bir web sitesini soruşturmaya başladı. Sitenin, 100 dolar karşılığında özel internet sunucuları ile erişim sağlanan ve illegal internet ağı olarak bilinen 'Dark/Deep Web' üzerinden, çocuk istismarına ulaşım sağladığını belirleyen ajanlar 'kirli yüz' operasyonuyla ABD'de yaşayan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

"ÇOCUK İSTİSMARININ KÜRESEL SATIŞINI SAĞLIYORDU"

Florida Başsavcısı James Uthmeier 7 Nisan'da bir basın toplantısı yaparak operasyon hakkında bilgi verdi. Başsavcı, çetenin liderinin 'John De Vil' lakaplı Adana'da yaşayan Mehmet Berk Bozüyük olduğunu açıkladı. Bozüyük'ün çalıntı ve sahte kimliklerle Ximena Maqueda aracılığıyla çocuk istismarının küresel satışını ve dağıtımını sağladığını belirten başsavcı Uthmeier, çete üyelerinin fotoğraflı şemasını da basınla paylaştı. O şemada çete lideri olarak yer alan Bozüyük'ün, Türkiye'den iadesinin talep edildiği açıklandı. Bozüyük'ün yakalanmasının ardından "gasp, kara para aklama, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlamalarla 400 yıla kadar hapis cezası talep edileceği bildirildi.

ABD'yi karıştıran istismar şebekesi! Çete lideri Adana'dan çıktı

ADANA POLİSİ ALARMA GEÇTİ

Haberin Türk basına da yansımasının ardından Adana polisi alarma geçti. Ancak yapılan incelemede ABD'den resmi olarak Bozüyük hakkında bir talep gelmediği belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bozüyük'ün gerçekten de Adana'da olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Bozüyük'ün evinden 12 adet cep telefonu çıktı.

"BENİM DE ÇOCUĞUM VAR"

Siber polis, Bozüyük'ün de 2008-2009 yılları arasında farklı kişiler tarafından açılan, ancak sonrasında kullanılmayan pasif haldeki sosyal medya hesaplarını çalıp, para karşılığında yurtdışına sattığını tespit etti. Evinden çıkan dijital materyaller ve cep telefonu incelenen Bozüyük ile ilgili olarak, herhangi bir çocuk istismarı izine de rastlanmadığı öğrenildi. Bozüyük sorgusunda; "Hakkımdaki haberleri ben de gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok şaşkınım. Benim de çocuğum var. Tek suçum, sosyal medya hesaplarını çalıp, yurtdışına satmam." dedi Adliyeye sevk edilen Mehmet Bozüyük, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

ABD\'yi karıştıran istismar şebekesi! Çete lideri Adana\'dan çıktı
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Son Dakika 3.Sayfa ABD'yi karıştıran istismar şebekesi! Çete lideri Adana'dan çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ponçik Pamuk:
    Hükümetin adanaya el atması şart oldu 55 4 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Adana kapatılsın.. 29 4 Yanıtla
  • emre123456789:
    bak sen sosyal hesap Çalık satiyirmus adana istanbuluda gecik her haber var gezmek bile tehlikeli 12 2 Yanıtla
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