4 aylık eşini iki kez kaçırdılar - Son Dakika
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4 aylık eşini iki kez kaçırdılar

Adana'da 4 ay önce evlenen bir adam, eşinin 2 kez kaçırıldığını ve şimdi de 25 bin dolar fidye istendiğini söyledi. İlk kaçırıldığında 20 bin dolar fidye ödeyerek eşini geri alan adam, şimdi nasıl ödeyeceğini bilmediğini ve eşini özlediğini belirtti. Eşini kaçıranların bulunması için polis ekipleri çalışma yapıyor.

21.02.2024 10:32  Güncelleme: 11:05
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Adana'da 4 ay önce evlenen adam, eşinin 2 kere kaçırıldığını, ilk kaçırıldığında 20 bin dolar fidye ödeyip geri aldığını şimdi de 25 bin dolar fidye istediklerini söyledi. Eşi kaçırılan Salih İsmail, "Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim" dedi.

KAÇIRIP 20 BİN DOLAR FİDYEYLE BIRAKTILAR

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen tarım işçisi Salih İsmail (22), 4 ay önce Dilan İsmail (18) ile evlenip merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşamaya başladı. İddiaya göre, 2 ay önce Dilan İsmail'i kimliği belirsiz şahıslar sokak ortasında kaçırdı ve eşini arayıp 20 bin dolar fidye istedi. Çaresiz kalan İsmail, polise dahi haber vermeyip düğün takılarını bozdurarak, şahısların istediği yere götürüp bıraktı. Birkaç gün sonra ise şahıslar, Salih İsmail'in eşini geri getirdi.

ÇÖP ATARKEN KAÇIRDILAR

Kaçırılan Dilan İsmail hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Yine fidyeciler Salih İsmail'e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar para istedi. Çaresiz kalan genç adam, durumu polise bildirdi. Şimdi ekipler her yerde kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail'i arıyor.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Salih İsmail, "Benim eşimi kaçırdılar. İlk kaçırdıklarında 20 bin doları ödedim. Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim, ona bir şey yaparlar diye korkuyorum" dedi.

Dilan İsmail'in eniştesi Şiyar Bilgiç ise "Bu kızı çöp atarken kaçırmışlar. Ne istiyorlar ondan bilmiyoruz. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Bize mesaj attılar 'kız Almanya'da şu anda' dediler ama doğru mu söylüyorlar bilemiyorum. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

4 aylık eşi iki kez kaçırıldı, verdiği 20 bin dolar fidye yetmedi
4 aylık eşi iki kez kaçırıldı, verdiği 20 bin dolar fidye yetmedi
4 aylık eşini iki kez kaçırdılar
Kaynak: İHA

Adana, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 aylık eşini iki kez kaçırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ULUBATLI HASAN : Sanki adama dümen kurmuşlar, verdikçe devamı gelecektir.Sen en iyisi boşan , kurtul. 160 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Kardeş bu kadın seni kandırıyor bence sevgilisiyle dümen yapmış 98 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Guzel keklemis kadin bunu 60 0 Yanıtla
  • Volkan Ataş: 20 bin doların varsa git yeni bir tane al 48 3 Yanıtla

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