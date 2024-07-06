Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri

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Ne yaptın Sümeyye! Kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı

İstanbul'dan Adana'ya tatile gelen Mehmet Kuş, kız kardeşine şiddet uygulayan eniştesini öldürdü. Polis operasyonuyla yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCASINDAN ŞİDDET GÖRDÜ

Olay, 4 Temmuz günü Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Faruk Soyyiğit, eşi T.S.'ye şiddet uyguladı. Bu sebeple T.S. babasının evinde kalmaya başladı.

İSTANBUL'DAN TATİLE GELDİĞİ ADANA'DA ENİŞTE KATİLİ OLDU

İstanbul'dan Adana'ya tatile gelen Mehmet Kuş, kız kardeşine kötü davranan eniştesi Faruk Soyyiğit ile konuşmak için mahalledeki bir sokakta buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Kuş, eniştesi Soyyiğit'i tabanca ile vurarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Soyyiğit kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Soyyiğit hastaneye kaldırdı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI OPERASYONLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheliyi yakalamak için yaptığı çalışmalarda Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine eve operasyon yaparak Mehmet Kuş'u yakaladı.

"ABLAMA KÖTÜ DAVRANIYORDU OLAN OLDU"

Kuş emniyetteki ifadesinde," Ablama kötü davranıyordu, konuşmak için buluşmuştuk. Kavga çıkınca olan oldu, pişmanım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.