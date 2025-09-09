Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini parkta katletti

Afyonkarahisar'da Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.T., isimli şahıs sabah erken saatlerde boşanma aşamasında olduğu eşi Kübra T. ile tartıştı.

EŞİNE, KAYINVALİDESİNE VE BALDIZINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında bulunan tabanca ile Kübra T, annesi Elvida Karadeniz ve baldızı A.Ç.'nin üzerine ateş açtı. Açılan ateşte 3 kadın vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. M.T., ardından tabancanın kabzası ile eski bacanağı R.Ç.'nin de kafasına vurarak yaraladı.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren M.T., ise bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kübra T. ile ve Karadeniz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan A.Ç.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.