Minguzzi ailesinin avukatı saldırıyla ilgili net konuştu: Mesajı aldık - Son Dakika
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Minguzzi ailesinin avukatı saldırıyla ilgili net konuştu: Mesajı aldık

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Kadıköy bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı bugünkü duruşma öncesinde saldırıya uğramıştı. Soruşturma da başlatılan olayın ardından Minguzzi'nin mezarı onarıldı ve üzerine yeni çiçekler dikildi. Duruşmanın ardından mezarın saldırıya uğramasına ilişkin konuşan ailenin avukatı Rezan Epözdemir "Mesajı aldık" ifadesini kullandı.

10.04.2025 13:42
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Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda bıçaklanmıştı. Davayla ilgili 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı dün gece saatlerinde tahrip edildi. Etrafına çekilen çitler kırıldı. Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi. Duruşma başlamadan önce sosyal medya hesabından açıklama yapan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiğini, saldırının duruşma öncesi Minguzzi ailesine mesaj gönderme amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.

Ahmet Minguzzi'nin duruşma öncesi saldırıya uğrayan mezarı onarıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, " Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiği olaya ilişkin olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Türk Ceza Kanunu 153/1 maddesinde yer alan Mezarlıklara Zarar Verme suçundan 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 160. maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Ahmet Minguzzi'nin duruşma öncesi saldırıya uğrayan mezarı onarıldı

MEZAR ONARILDI

Öte yandan bugün devam eden duruşma öncesi saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı yaşanan gelişmenin ardından onarıldı. Mezarına üzerine yeni çiçekler dikildiği dikkatlerden kaçmadı.

AİLENİN AVUKATI: MESAJI OLDUK

Öte yandan 8 Mayıs'a ertelenen duruşmanın ardından kameraların karşısına geçen Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezarın saldırıya uğramasına ilişkin "Mesajı aldık" yorumunda bulundu.

TEHDİT MESAJLARI

Geçtiğimiz günlerde ayrıca Minguizzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Minguzzi Ailesinin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istedi.

Ahmet Minguzzi'nin duruşma öncesi saldırıya uğrayan mezarı onarıldı

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Yasemin Akıncılar Minguzzi, diğer çocuklar için ayakta durmaya çalıştığını ve onlar için mücadele ettiğini belirterek, yas sürecine bile giremediğini söyledi. Kendisine gelen tehdit mesajlarından da bahseden Yasemin Minguzzi, "Geçtiğimiz sabah bir mesaj daha aldım. 'Abla affetmeyeceğini söylüyormuşsun arkadaşımı' diye. Af yok, affetmeyeceğim. Onlar benim ne yaşadığımın farkında bile değilken tehdit ediliyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. 18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.

Minguzzi ailesinin avukatı saldırıyla ilgili net konuştu: Mesajı aldık
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Mattia Ahmet Minguzzi, Rezan Epözdemir, Kadıköy, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minguzzi ailesinin avukatı saldırıyla ilgili net konuştu: Mesajı aldık - Son Dakika

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