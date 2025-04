Polisi çileden çıkardı, gazetecilere saldırdı: Filtreli çeksin makyajım yok

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi, şüphe üzerine 34 BCF 346 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine ihtara uymayıp gaza basan kadın sürücü, hızla kaçmak isterken trafik ekipleri de aracın peşine düştü.

KADIN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI, ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik ekiplerinin emniyet merkezi anons ederek plaka ve kaçış istikametini diğer ekiplere de bildirmesi üzerine Aksaray emniyeti adeta alarma geçti. Atatürk Bulvarı'ndan Nevşehir Caddesi'ne çıkan kadın sürücü TOKİ istikametine kaçmayı sürdürürken, Nevşehir Kavşağı'nda Zafer Mahallesi 6825 Sokak'a girdi. Burada ekiplerin aracın önünü kesip sıkıştırması üzerine kadın sürücünün kaçacak yeri kalmadı. Polis ekipleri tarafından araçtan indirilen kadın sürücü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, ismi M.Y. olduğu belirlenen kadının alkollü olabilme ihtimali üzerine alkol muayenesi yapılmak istendi. Alkolmetreye bir türlü üflemeyen kadın sürücü polise ecel teri döktürdü. Bir süre sonra ikna edilerek alkol metreye üfleyen kadının 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İMZA İÇİN VERİLEN KALEMİ GAZETECİYE FIRLATTI

Emniyetin alarma geçtiği ve onlarca ekibin seferber olduğu kovalamacada yakalanan M.Y. ve yanındaki ismi belirlenemeyen kadın arkadaşı, basın mensubuna saldırdı. "Neyi çekiyorsun?" deyip gazeteciyi tekme ve yumrukla darbeden alkollü sürücü M.Y.'nin kız arkadaşı, onlarca tehdit ve hakaretler savurarak uzun süre gazetecinin peşinden koştu. Alkollü sürücü M.Y. de gazeteciye küfür ve tehditler savurup saldırırken, hem "Çekmesin beni" dedi ardından da yanındaki diğer arkadaşına, "Söyle de filtreli çeksin makyajım yok" diyerek görüntülenmek istedi. Ardından alkollü sürücü M.Y., ceza makbuzlarının imzalanması için verilen kalemi gazeteciye fırlattı.

"SEN SALDIR HAKKIMI HELAL ETMEM"

Alkollü sürücü M.Y. isimli kadın, basın mensubuna saldırması için defalarca yanındaki kız arkadaşına. "Sen saldır, hakkımı helal etmem" dedi. Arkadaşının dediğini yapan diğer kadın da gazeteciye saldırarak hakaretler yağdırdı. "Neyi çekiyorsun merak ettim. Burada seninle röportaj yapalım" diye araçtaki kadın, gazetecinin "Neden kaçtınız" sorusuna, "Alkollüydük ondan kaçtık. İşine yaradı mı? Eğer sen onu bir yerde paylaş, bak sana neler yapıyorum" diye cevap vererek tehditler savurdu.

POLİSİN TABLETİNİ ALMAYA KALKTI

Alkollü olmasına rağmen polis memurlarına, "Saçmalama ne alkolü" diye alay edercesine cevaplar veren kadın sürücü M.Y., bir ara polis memurun işlem yaptığı tableti elinden almak istedi. Gazetecinin "Polisten neden kaçtınız?" sorusuna "Sen sor diye" şeklinde cevap veren kadın sürücü daha sonra yaptığını itiraf ederek alkollü olduğunu kabul etti. 'Dur' ihtarına uymayışını da "Selektör yapınca ben de yarışa giriyoruz sandım" diye cevapladı. Cezai işlemlerinin ardından bu kez de aracın anahtarını vermeyen kadın polisi bir kez daha imtihana soktu. Dakikalarca polis memurlarına güçlük çıkaran kadın uzun bir süreden sonra ikna edilerek aracının kontağı alındı.

27 BİN LİRA CEZA, EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Alkollü araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız gibi maddelerden yaklaşık 27 bin lira ceza kesilen kadın sürücü, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti de daimi olarak iptal edildi. Araç ise olay yerine çağırılan çekici marifeti ile otoparka çektirildi. Gazeteci ise kendisine saldıran, darbedip küfür ve hakaretler yağdıran 2 kadından şikayetçi oldu.