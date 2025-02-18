3,5'lik depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

3,5'lik depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü

Geniş Video İzle

Ankara'da dün meydan gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçeye bağlı Kanuni Mahallesi'nde yarıklar oluştu. Heyelan bölgesi de olan mahallede yaşayanlar, yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.

18.02.2025 13:14  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün öğle saatlerinde merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından Kanuni Mahallesi çevresinde heyelan riski taşıyan bölgede toprakta yeni çatlaklar ve yarılmalar gözlemlendiği iddia edildi.

DEPREM SONRASI ÇATLAKLAR ARTTI

Mahalle sakinleri, depremin ardından çatlakların daha da belirgin hale geldiğini ve bazı noktalarda zeminin kaydığını ifade ederken, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyleyerek yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.

3,5'luk depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü

Depremden sonra bölgeye inmeye korktuğunu ifade eden Ümit Karabacak, "Depremden önceki günlerde toprakta ciddi hareketlenmeler vardı. Hem gözle görülen kayma vardı hem de sesini duyabiliyordunuz. Bölgeden çok ciddi derecede tedirgin olduk. Depremden sonra da kopmalar oldu. Burada benim binam ile kayma arasında 7-8 metre mesafe var. AFAD buradaki binaların bilgilerini aldı. Yolda çatlak olduğu anda evlerimiz boşaltılacak. Depremde ciddi sallantı olsaydı evlerimiz gidecekti" dedi.

"DİKEN ÜSTÜNDEYİZ"

Kaymaların günlük arttığını aktaran Faruk Özer, "Kaymalar günlük oluyor. Biz her gün diken üstünde oturuyoruz. Mahalle sakinleri olarak tedirginiz. Her gün artan kaymalardan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

3,5'luk depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü

HEYELAN BÖLGELERİ DOLDURULUYOR

Heyelan riski taşıyan bölgelerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toprak kaymasını engellemek amacıyla uzun süredir çalışmalar yürütüyor. Belediye ekipleri, özellikle eğimli arazilerde yaşanan toprak kaymalarını minimize etmek için dolgu ve güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

3,5'luk depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü
3,5\'lik depremde bile yarıklar oluştu! Ankara\'da tedirgin eden görüntü
Kaynak: İHA

Keçiören, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Deprem, ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3,5'lik depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa yavuzdeger:
    belediye başkanları boş işlerle uğraşacaklarına işlerini yapsınlar 7 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:05:28. #1.12#
SON DAKİKA: 3,5'lik depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.