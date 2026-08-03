Bu nasıl kardeş! Ablasını öldürmüş, hem de bakın ne için - Son Dakika
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Bu nasıl kardeş! Ablasını öldürmüş, hem de bakın ne için

Bu nasıl kardeş! Ablasını öldürmüş, hem de bakın ne için
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Ankara’da kırsal alanda cesedi bulunan kadının, erkek kardeşiyle yürüttüğü ticari faaliyetlerdeki anlaşmazlıklardan ve aralarındaki alacak-verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü iddia edildi.

Ankara'da kırsal alanda cesedi bulunan kadının erkek kardeşiyle yürüttüğü ticari faaliyetlerdeki anlaşmazlıklardan ve aralarındaki alacak-verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü iddia edildi. Firari kardeşin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ANBLASININ İZİNİ BULUP ÖLDÜRMÜŞ

Olay, 29 Temmuz'da Çankaya ilçesinde İmrahor Deresi bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, Gülay Akgün Mutlu (41) ile kardeşi K.A. arasında birlikte yürüttükleri işlerdeki anlaşmazlıklar nedeniyle alacak-verecek meselesi oluştu. K.A., husumet yaşadığı ve izini bulduğu ablasını silahla vurarak öldürdü. Öldükten bir gün sonra cesedi bulunan Mutlu'nun faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Bu nasıl kardeş! Ablasını öldürmüş, hem de bakın ne için

FİRARİ KARDEŞ ARANIYOR

Firari kardeşin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, kendisine yardım eden K.Y.'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Mutlu, 30 Temmuz'da Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu nasıl kardeş! Ablasını öldürmüş, hem de bakın ne için

TALİHSİZ KADIN BİR PANSİYONDA YAŞIYORDU

Öldürülen Gülay Akgün Mutlu'nun kendisine ait hayvan koruma derneği ve devretmeye çalıştığı köpek barınağı olduğu öğrenildi. Mutlu'nun faturalarda kanuna aykırı düzenlemeler yapan eşine vekalet verdiği için yargılandığı, hapis cezasına çarptırıldığı ve yaklaşık 5 ay cezaevinde kalmasının ardından tahliye edildiği öğrenildi. Hakkında 3 yıl 6 ay daha hapis cezası bulunan Mutlu'nun aile fertleriyle de arasının iyi olmadığı, kimseyle görüşmediği ve ölmeden önce bir pansiyonda kaldığı belirtildi. Vefat eden Mutlu'nun son zamanlarda maddi zorluklar da yaşadığı ve bu nedenle arkadaşlarına ait hayvan barınaklarında çalıştığı öğrenildi.

Bu nasıl kardeş! Ablasını öldürmüş, hem de bakın ne için

"ANNESİNİ, DAYISININ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Olayla ilgili konuşan Mutlu'nun arkadaşlarından Mesut Cantürk, "Gülay ile yıllardır komşuluk yapardık. Beraber çok çalışmıştık. En son cezaevindeydi. Tahliye olduktan sonra yine yanımıza geldi. Paraya ihtiyacı vardı. Birkaç gün yanımızda çalıştı. Daha sonra kızı bizi aradı. Annesine ulaşamadığını ve çevreyi kontrol etmemi rica etti. Civarı kontrol ettiğimizde kendisini ve aracını göremedik. Ardından bölgeye iki aracın geldiğini gördük. Daha sonra Gülay'ın aracının geçtiğini gördük ama içinde kendisi yoktu. Ben de durumu kızına bildirdim. Kızı da araçların olduğu yere gittiklerini söyledi. Ertesi gün Gülay'ın vurularak öldürüldüğünü öğrendik. Tekrar kızını aradığımda, annesini dayısının öldürdüğünü söyledi. Nedeni sorduğumda bilmediğini ifade etti. Aralarında yaptıkları ticaretten dolayı yaşanan anlaşmazlıktan dolayı cinayetin işlendiğini söyleyenler var. Gülay ile en son konuştuğumuzda neden pansiyonda kaldığını ve evine gitmediğini sordum. O da bana kızlarıyla arasında problem olduğunu söyledi. Gülay'ın eşinin düzenlediği faturalarda kanuna aykırı haller de bulunmuş. Gülay da eşine vekalet verdiği için suçlu görülmüştü ve cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 5 ay cezaevinde kalmıştı. 3 yıl 6 ay cezasının olduğunu söylemişti. Bazen maddi olarak zor duruma düşüyordu. Bizler de destek olmaya çalışıyorduk. Ailesiyle arası bozuk olduğu için eve gitmediğini söylemişti. Kaldığı pansiyonun da ücretini ödemekte güçlük çektiğini belirtmişti" dedi.

Bu nasıl kardeş! Ablasını öldürmüş, hem de bakın ne için

"EŞİ YÜZÜNDEN CEZAEVİNE GİRMİŞTİ"

Mutlu'nun arkadaşlarından Serra Ustaoğlu ise, "Gülay, ailesiyle dargınlık yaşadığını, Etimesgut'ta bir pansiyonda kaldığını söylemişti. Ehliyetini ve kimliğini kaybettiğini belirterek, yeniden çıkarmak için ihtiyacı olan parayı ise bizden istemişti. Biz de masrafları karşılamıştık. Buradaki arkadaşımız kendisine iş de vermişti. Maddi durumu kötüydü. Ağabeyi ve kardeşleriyle yaşadığı problemi anlatmamıştı. Sadece aralarının kötü olduğunu söylemişti. Olaydan önce Gülay'ın kızı, ablamı aramış. 'Annemle dayım çok fena kavga ediyor' diyerek eşimin olaya müdahale etmesini istemiş. Eşim de arkadaşlarıyla Gülay'ı aramış. Aracını bulmuşlar ama içinde kendisi yokmuş. Olayın ardından da ölüm haberini aldık. Çocukları, annelerini dayısının öldürdüğünü söyledi. Gülay iyi bir kadındı. Kendi halindeydi, köpekleri severdi. Çocukları hala olayın şokunda ve nedenini bilmiyorlar. Eşinin fatura davaları nedeniyle de cezaevine girmişti" ifadelerini kullandı.

Bu nasıl kardeş! Ablasını öldürmüş, hem de bakın ne için
Kaynak: İHA

Cinayet, Ankara, Gülay, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu nasıl kardeş! Ablasını öldürmüş, hem de bakın ne için - Son Dakika

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