Anne ve kızından 300 milyon liralık "büyü" vurgunu! Akılalmaz "tişört" detayı - Son Dakika
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Anne ve kızından 300 milyon liralık "büyü" vurgunu! Akılalmaz "tişört" detayı

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Batman'da ilahi güçleri sayesinde büyü yaparak şifa dağıttıkları iddiasıyla 300 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen anne kızı ile onlarla hareket eden 27 şüpheli 7 ilde eş zamanlı operasyonla yakalandı. Anne ve kızının Almanya'dan Batman'a çağırdıkları bir mağdura üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü 4 gün giymesini sağlayarak kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları belirlendi.

23.03.2025 16:35
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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalarda, anne ve kızının, sahip oldukları ilahi güçler sayesinde yaptıkları büyü ile ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunanlara şifa dağıttıkları, özel hayatlarındaki sorunları çözdüklerini, melekler ve cinler sayesinde her şeyi bildiklerini, gelecekteki yaşamları hakkında bilgiler verdiklerini iddia edip dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Anne ve kızından 300 milyon liralık büyücülük vurgunu

300 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin büyü yapmak için "gerekli masraflar" adı altında müştekilerden para talep ettikleri ve aracılık yapan şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Anne ve kızından 300 milyon liralık büyücülük vurgunu

ALMAN MAĞDURA 4 GÜN AYNI TİŞÖRTÜ GİYDİRMİŞLER

Anne ve kızın aracılar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla mağdurlara karşı kullandıkları, mağdurlardan birini Almanya'dan Batman'a çağırarak evlerinde misafir ettikleri, "üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü 4 gün boyunca giymesini sağlayarak böylece kötülüklerden kurtulacağı" vaadinde bulundukları da belirlendi.

Anne ve kızından 300 milyon liralık büyücülük vurgunu

29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, anne ve kızı ile onlarla beraber hareket eden 27 şüpheli için, "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan Batman, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Mardin ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defterler, kitaplar ele geçirildi.

Anne ve kızından 300 milyon liralık büyücülük vurgunu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne ve kızının da aralarında olduğu 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli savcılık tarafından, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anne ve kızından 300 milyon liralık "büyü" vurgunu! Akılalmaz "tişört" detayı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anne ve kızından 300 milyon liralık 'büyü' vurgunu! Akılalmaz 'tişört' detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Kublay:
    Vallahi takdir etmek lazım bu kurnazlar bu salakları nerden buluyolar helal olsun 25 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Çok büyük para yuh diyorum bu salaklara,yahu kardeşim büyü vb hem haram hemde Müslüman a yakışmaz, ne işiniz bu şarlatanlarla, faydaları olsa zaten kendilerinde olurdu ve sizin verdiğiniz paralara ihtiyaçları olmazdı. 14 1 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    kinamimda nasil düşebilirler. 10 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    temiz para vergisiz duyurulur maliye 8 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Anne ve kızından 300 milyon liralık "büyü" vurgunu! Akılalmaz "tişört" detayı - Son Dakika
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