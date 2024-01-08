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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin Kaşpazarı Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 3 kişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşlar, önce muhtarın yardımını istedikten sonra Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talep etti. Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolu açarak geçişi sağladı.

08.01.2024 - 10:07,  Güncelleme: 10:49
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 4 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

ARAÇLARIYLA YOLDA KALDILAR

Hafta sonu Gazipaşa'nın yüksek kesimlerinde görülen yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar görme hevesiyle yaylalara çıkan bazı vatandaşlar, kar yağışının artması ve yolların kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Kar yağışının yoğun olarak hissedildiği 2 bin 300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası'nda araçlarıyla yolda kalan 3 kişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÖNCE MUHTARDAB YARDIM İSTEDİLER

Cumartesi günü gece 00.00'da yaşanan hadise sonrası mahsur kalan 3 kişi, önce Doğanca Mahallesi Muhtarı Zülfikar Sönmez'i telefonla arayıp yardım istedi. Traktörle birlikte Kaşpazarı Yaylası'na intikal eden Muhtar Sönmez, mahsur kalan vatandaşları kurtaramadı. Sönmez, Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Jandarma ile birlikte bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşık 4 süren çalışmanın ardından yolda mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Ekipler, yolu iş makineleri yardımıyla açarak geçişi sağladı.

İşte kurtarılma anından kareler;

Antalya'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Antalya'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Antalya'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı
Kaynak: İHA
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